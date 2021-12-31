В ОАК заявили об увеличении производства истребителей Су-57

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) наращивает объемы производства истребителей пятого поколения Су-57. Об этом в пятницу, 31 декабря, корпорация сообщила в видеоролике на своем YouTube-канале.

Кроме того, в сюжете, посвященном итогам 2021 года, отмечается, что предприятия корпорации выполнили обязательства по гособоронзаказу.

Также одним из итогов года в ОАК назвали показ на авиасалонах прототипа нового легкого однодвигательного истребителя Checkmate.

28 июля начальник отдела кабин ОКБ «Сухой» Никита Дорофеев заявил, что в будущем пилот российского истребителя пятого поколения Су-57 сможет управлять самолетом движениями глаз или голосом.

Су-57 — российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения. Он создан с применением технологий малозаметности и способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.