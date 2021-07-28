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В ОКБ «Сухой» рассказали о перспективе управления Су-57 с помощью глаз

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Начальник отдела кабин ОКБ «Сухой» Никита Дорофеев в среду, 28 июля, в интервью журналу «Арсенал Отечества» заявил, что в будущем пилот российского истребителя 5-го поколения Су-57 сможет управлять самолетом движениями глаз или с помощью голоса.

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По его словам, одним из перспективных направлений развития системы, с помощью которой летчик будет взаимодействовать со своим Су-57, является управление взглядом.

Дорофеев обратил внимание на то, что, несмотря на сложность такой системы, поскольку зрачок у человека неосознанно постоянно движется, ее прототип уже существует.

«После небольшой тренировки можно взглядом нажимать кнопки, выбирать индикационные кадры, которые отображаются на многофункциональных экранах в кабине истребителя», — пояснил специалист.

Кроме того, указал он, есть еще второй вариант развития интерфейса нового истребителя, такой как речевое управление.

По словам Дорофеева, сейчас стоит задача научить систему понимать не заученные фразы, а контекст, чтобы в экстремальных условиях «летчику не нужно было вспоминать, какую точно фразу он должен произнести».

Упомянул представитель «Сухого» и сенсорные экраны, которые позволят создавать многослойную индикацию, делать ее интерактивной и более информативной, а также дополненную реальность, которая может понадобиться для представления целевой обстановки или в условиях плохой видимости.

«Дополненная реальность — это, например, когда в условиях плохой видимости на тех же индикаторах [в кабине истребителя] или на нашлемной системе целеуказания и индикации дорисовываются рельеф местности, полоса, другие наземные объекты. На гражданских самолетах уже есть подобные системы», — сказал он.

Дополненная реальности, добавил Дорофеев, будет совмещаться с системой технического зрения — оптических камер, в том числе в инфракрасном диапазоне, расположенных в различных частях самолета. Так, в условиях дымки над местностью такие камеры позволят обеспечить летчику лучшую видимость.

Ранее, 21 июля, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что Россия начала предварительные переговоры о поставке зарубежным заказчикам истребителя Су-57.Также он добавил, что приоритетно Су-57 будет поставляться в Вооруженные силы РФ.

Днем ранее сообщалось, что пять стран подали заявки на приобретение российских истребителей пятого поколения Су-57. Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил, что в ближайшие годы на этот самолет будет существенный спрос. Также он добавил, что Су-57 — один из лучших истребителей в мире по своим тактико-техническим характеристикам и имеет различные преимущества.

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