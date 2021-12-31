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Скворцова: вакцину «Конвасэл» могут зарегистрировать до конца I квартала 2022 года

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Новая российская вакцина от коронавируса «Конвасэл» может пройти регистрацию до конца I квартала 2022 года. Об этом 31 декабря заявила журналистам глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

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«Здесь, конечно, будет решать регулятор, есть разные подходы. Если говорить, чтобы всё было, это шесть месяцев наблюдения после введения», — отметила специалист в эфире телеканала «Россия 24».

Как добавила глава ФМБА, созданный на базе Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток цех рекомбинантных препаратов «соответствует полностью любым требованиям GMP, самым высоким». Условия производства позволяют масштабировать до 30 млн доз вакцин в год, заключила Скворцова.

В июне 2021 года были завершены доклинические исследования вакцины, в результате которых были доказаны ее безопасность, иммуногенность и защитный потенциал.

Ранее в этот же день Скворцова напомнила, что самым эффективным методом в борьбе с пандемией COVID-19 является вакцинация.

29 декабря сообщалось, что назальная форма вакцины «Спутник» будет доступна в I квартале 2022 года. 30 ноября, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург обратил внимание на то, что назальная вакцина способна защитить от COVID-19 тех, кто ранее привился другой вакциной, а не «Спутником V».

Власти России призывают граждан вакцинироваться, для того чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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