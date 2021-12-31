Скворцова назвала вакцинацию самым эффективным методом борьбы с COVID-19

Самым эффективным методом в борьбе с пандемией COVID-19 является вакцинация. Об этом сообщила в пятницу, 31 декабря, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

«Конечно, самый эффективный метод борьбы с любой эпидемией — это вакцинация и как бы вакцинация и иммунизация», — отметила Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».

Она также добавила, что вакцинация должна сохраняться и расширяться, а также совершенствоваться.

Накануне в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения COVID-19 рассказали, что главам регионов РФ поручено принять дополнительные меры по увеличению охвата населения вакцинацией от коронавируса. Кроме того, в оперштабе напомнили, что все вакцины российского производства эффективны против штамма «Омикрон».

В тот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что поствакцинальный иммунитет после «Спутника V» достаточен для сдерживания распространения штамма коронавируса «Омикрон». По ее словам, основная часть населения России привита именно «Спутником V».

28 декабря президент РФ Владимир Путин отметил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен достичь 90%.

Власти России призывают граждан вакцинироваться, для того чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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