Премьер Польши обвинил ЕС в высоких ценах на газ и энергию

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 30 декабря заявил, что Евросоюз (ЕС) несет часть ответственности за высокие цены на газ и энергию в Европе.

«Россия ответственна и Брюссель также ответственен за очень высокие цены энергии и газа», — сказал он в эфире телеканала TVN24.

При этом он вновь упомянул газопровод «Северный поток – 2» (СП-2), который якобы используется в качестве элемента газового шантажа.

«Мы в Европе, во всем Евросоюзе должны четко ответить на такой шантаж. Должны ответить решительной политикой в краткой перспективе, а также развитием газовой и энергетической инфраструктуры в длительной перспективе», — сказал премьер.

28 декабря в «Газпроме» отметили, что объем активного газа в европейских ПХГ на 24 декабря на 21,1 млрд куб. м меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже 43,1% от объема газа, закачанного в этом году.

27 декабря представитель министерства экономики и защиты климата ФРГ Анника Айнхорн сказала, что перебои с газоснабжением не зафиксированы, Россия выполняет все свои контрактные обязательства по поставкам.

11 ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков также указал, что Россия выполняет все обязательства по поставкам газа в Европу и принимает дополнительные меры для стабилизации рынка.

21 декабря цена на газ в Европе превысила отметку $2300 за 1 тыс. куб. м впервые за время биржевых торгов. Однако к 30 декабря снизилась до $1000 за тысячу кубометров, что всё равно остается высоким показателем, с учетом того, что летом цены на газ составляли порядка $400.

Как отмечали эксперты, рекордный рост цен связан с низким уровнем закачки газа в европейских ПХГ.

30 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту о полной готовности газопровода СП-2 к началу эксплуатации. А президент РФ Владимир Путин заявил, что запуск «Северного потока – 2» мог бы привести к снижению цен на газ в Европе и на Украине.

Путин подчеркнул, что «с учетом непростой ситуации у наших зарубежных партнеров у России есть возможность наращивать экспорт газа».

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это не скажется на энергоснабжении ФРГ.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

Российская сторона неоднократно отмечала, что «Северный поток – 2» является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами.