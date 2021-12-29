Путин заявил о снижении цен на газ в Европе и Украине при запуске СП-2

Запуск трубопровода «Северный поток — 2» (СП-2) приведет к снижению цен на газ в Европе, в том числе для Украины. Об этом 29 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.

«Это, безусловно, повлияет на цену на рынке, на споте. Все те страны и потребители этих стран, которые потребляют российский газ, сразу, конечно же, почувствуют это на себе. В том числе это касается и участников экономической деятельности, и домохозяйств», — сообщил Путин на совещании, на котором глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил о завершении в среду заполнения техническим газом второй нитки газопровода.

Глава государства добавил, что «даже для той же Украины это повлияет в сторону снижения цены», «потому что значительный объем газа российского происхождения они берут по ценам европейского рынка».

Ранее в этот день глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту о полной готовности газопровода СП-2 к началу эксплуатации. По его словам, вторую нитку газопровода заполнили топливом 29 декабря. В ответ Путин поздравил «Газпром» и партнеров компании с завершением работы по созданию крупной дополнительной магистрали поставок газа.

Тогда же вице-премьер России Александр Новак заявил, что сертификация СП-2 должна завершиться максимум до конца первого полугодия 2022 года. Если коллеги будут в этом заинтересованы и сделают сертификацию быстрее, то можно начать поставки гораздо раньше, добавил он.

До этого, 12 декабря, глава МИД Германии Анналена Бербок сказала, что на данный момент СП-2 не может быть одобрен, так как пока не соответствует предписаниям европейского права в области энергетики. По ее словам, это связано с тем, что «требования европейского энергетического законодательства не соблюдаются, а вопросы безопасности остаются открытыми». На следующий день Бербок уточнила свои слова о «несоответствии праву Евросоюза» газопровода, напомнив, что имела в виду вынесенное еще в ноябре решение регулятора ЕС.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это не скажется на энергоснабжении ФРГ.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.