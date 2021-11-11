Прямой эфир
Авто
ГИБДД проведет рейды по выявлению зарегистрированных на детей авто
Экономика
Маск продал акции Tesla на $1,1 млрд
Мир
Сторонники оппозиции Армении попытались прорваться в здание правительства
Общество
МИД Польши подтвердил планы ЕС рассмотреть санкции против «Аэрофлота»
Мир
Кабмин Чехии ушел в отставку
Экономика
Прокачка газа по трубопроводу Ямал — Европа в ФРГ снизилась на треть
Общество
Власти ускорят расселение аварийного жилья на Дальнем Востоке и в Сибири
Общество
Экстренное предупреждение объявили в Магаданской области из-за непогоды
Общество
В Хабаровском крае введут QR-коды для входа на вокзалы и в аэропорты
Общество
В Новосибирске более 600 человек не смогли улететь в Египет
Сюжет:

Рябков заявил о выполнении Россией обязательств по поставкам газа в Европу

Рябков: Россия выполняет все обязательства по поставкам газа в Европу
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия выполняет все обязательства по поставкам газа в Европу и принимает дополнительные меры для стабилизации рынка. Об этом в четверг, 11 ноября, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Сроки данности: каковы шансы на ввод в эксплуатацию СП-2 в январе 2022 года
Кто в этом заинтересован, а кто не очень

«Мы выполняем все обязательства по контрактам в этой области безусловно. Предпринимаются, как я понимаю, дополнительные меры по согласованию с партнёрами, с потребителями, покупателями этой продукции для, в том числе, стабилизации рынка», — заявил Рябков.

При этом замминистра указал, что Москва не считает, что должна наращивать поставки только потому, что к этому призывает Вашингтон. Все вопросы обсуждаются и решаются по согласованию с покупателями энергии. Комментируя же подобные призывы США, Рябков напомнил, что в любом вопросе, где есть элемент кризиса или напряжённости, Штаты ищут российский след.

По его мнению, будут другие ситуации, где Россию тоже будут обвинять в чем-то, или говорить, что она что-то кому-то должна.

«Мы не должны никому ничего сверх того, под чем мы сами подписались в виде контрактов, которые нами выполняются безусловно и в полном объеме», — сказал Рябков.

Кроме того, замглавы МИД РФ назвал «полной белибердой» заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о возможности использования Россией энергоресурсов в качестве оружия.

«Это белиберда полная, полная ахинея и околесица», — отметил Рябков.

Накануне министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что экспорт газа в Европу с начала 2021 года вырос на 15% по сравнению с уровнем прошлого года. По его словам, завершение строительства газопровода «Северного потока – 2», а также развитие смежных систем, примыкающих к газопроводу «Турецкий поток» на территории Европы, и наращивание поставок по «Силе Сибири» являются крайне важными.

9 ноября «Газпром» сообщил, что начал закачку газа в пять подземных хранилищ (ПХГ) в Европе на ноябрь. За день до этого компания увеличила объем транзита газа в Евросоюз через Украину на 54%, до 88 млн куб. м в сутки.

Президент России Владимир Путин в конце октября на фоне энергетического кризиса в Европе поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру приступить в начале ноября к плановой работе по повышению объема газа в ПГХ в Европе — в Австрии и Германии. Приступить к пополнению европейских хранилищ было поручено по завершении наполнения российских хранилищ.

Строительство «Северного потока — 2» завершилось 10 сентября. Газопровод построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021