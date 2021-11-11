Рябков заявил о выполнении Россией обязательств по поставкам газа в Европу

Россия выполняет все обязательства по поставкам газа в Европу и принимает дополнительные меры для стабилизации рынка. Об этом в четверг, 11 ноября, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы выполняем все обязательства по контрактам в этой области безусловно. Предпринимаются, как я понимаю, дополнительные меры по согласованию с партнёрами, с потребителями, покупателями этой продукции для, в том числе, стабилизации рынка», — заявил Рябков.

При этом замминистра указал, что Москва не считает, что должна наращивать поставки только потому, что к этому призывает Вашингтон. Все вопросы обсуждаются и решаются по согласованию с покупателями энергии. Комментируя же подобные призывы США, Рябков напомнил, что в любом вопросе, где есть элемент кризиса или напряжённости, Штаты ищут российский след.

По его мнению, будут другие ситуации, где Россию тоже будут обвинять в чем-то, или говорить, что она что-то кому-то должна.

«Мы не должны никому ничего сверх того, под чем мы сами подписались в виде контрактов, которые нами выполняются безусловно и в полном объеме», — сказал Рябков.

Кроме того, замглавы МИД РФ назвал «полной белибердой» заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о возможности использования Россией энергоресурсов в качестве оружия.

«Это белиберда полная, полная ахинея и околесица», — отметил Рябков.

Накануне министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что экспорт газа в Европу с начала 2021 года вырос на 15% по сравнению с уровнем прошлого года. По его словам, завершение строительства газопровода «Северного потока – 2», а также развитие смежных систем, примыкающих к газопроводу «Турецкий поток» на территории Европы, и наращивание поставок по «Силе Сибири» являются крайне важными.

9 ноября «Газпром» сообщил, что начал закачку газа в пять подземных хранилищ (ПХГ) в Европе на ноябрь. За день до этого компания увеличила объем транзита газа в Евросоюз через Украину на 54%, до 88 млн куб. м в сутки.

Президент России Владимир Путин в конце октября на фоне энергетического кризиса в Европе поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру приступить в начале ноября к плановой работе по повышению объема газа в ПГХ в Европе — в Австрии и Германии. Приступить к пополнению европейских хранилищ было поручено по завершении наполнения российских хранилищ.

Строительство «Северного потока — 2» завершилось 10 сентября. Газопровод построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.