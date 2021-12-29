Глава «Газпрома» заявил о полной готовности «Северного потока – 2» к эксплуатации

Глава компании «Газпром» Алексей Миллер доложил президенту России Владимиру Путину о полной готовности газопровода «Северный поток – 2» к началу эксплуатации. По его словам, вторую нитку газопровода заполнили топливом 29 декабря.

«Сегодня в 12:58 мск «Газпром» завершил заполнение газом второй нитки газопровода «Северный поток – 2». Первая и вторая нитки газопровода «Северный поток – 2» находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации», — отметил Миллер.

В ответ глава государства поздравил «Газпром» и партнеров компании с завершением работы по созданию крупной дополнительной магистрали поставок газа.

Путин также отметил, что запуск «Северного потока – 2» позволит снизить цены на газ в Европе и на Украине.

Ранее в этот день вице-премьер России Александр Новак также добавил, что сертификация «Северного потока – 2» должна завершиться максимум до конца первого полугодия 2022 года. Если коллеги будут в этом заинтересованы и сделают сертификацию быстрее, то можно начать поставки гораздо раньше, добавил Новак.

Обозреватель издания Handelsblatt Юрген Флаугер в своей статье, опубликованной накануне, предположил, что в случае остановки СП-2 Германии могут грозить перебои с электричеством из-за недостаточного объема поставок газа из России. Журналист подчеркнул, что РФ всегда была надежным поставщиком газа и выполняла свои обязательства даже в разгар холодной войны. В связи с этим он призвал власти страны не обострять споры вокруг газопровода.

22 декабря министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок рассказала о том, что они с канцлером Германии Олафом Шольцем выработали общую позицию по вопросу запуска «Северного потока – 2», которая заключается в том, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства.

16 декабря Германия отложила принятие решения по сертификации СП-2 как минимум до середины 2022 года из-за необходимости учреждения дочерней компании Nord Stream 2 AG в ФРГ.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.