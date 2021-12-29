Боррель назвал требование прекратить расширение НАТО повесткой России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в интервью немецкому изданию Welt, опубликованному в среду, 29 декабря, что требования России о гарантиях безопасности и о прекращении расширения Евросоюза и НАТО на восток являются российской повесткой и содержат совершенно неприемлемые условия.

«Требования о гарантиях безопасности и прекращении расширения ЕС и НАТО на восток — это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины», — отметил он.

Боррель обратил внимание на то, что Москва впервые «представила свою повестку в письменной форме в форме настоящего договора».

Накануне в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс Боррель заявил, что любое обсуждение европейской безопасности должно происходить в координации с ЕС.

28 декабря официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон вместе со своими европейскими союзниками готов обсуждать предложения РФ по безопасности, однако некоторые из них будут неприемлемы для США и Европы.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 ноября вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.