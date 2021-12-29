В ЕС заявили о необходимости своего участия в дискуссиях по безопасности

Любое обсуждение вопросов безопасности Европы не может проводится без участия Евросоюза. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во вторник, 28 декабря, в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Так же Боррель обсудил с главой МИД Соединенного Королевства ситуацию на Украине.

«Говорил с Лиз Трасс о развитии событий с наращиванием российского военного присутствия. Вновь заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Самое главное на данный момент — избежать дальнейшей эскалации. Любое обсуждение европейской безопасности должно происходить в координации с ЕС», — написал глава евродипломатии в своем Twitter.

В этот же день официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон вместе со своими европейскими союзниками готов обсуждать предложения РФ по безопасности, однако некоторые из них будут неприемлемы для США и Европы.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 ноября вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.