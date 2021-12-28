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Попова предупредила о возможном ухудшении ситуации с COVID-19 после праздников

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова 28 декабря предупредила, что после празднования Нового года эпидемиологическая ситуация в РФ может ухудшиться.

В частности, она отметила, что возможно более интенсивное распространение штамма «Омикрон».

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«Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма «Омикрон», безусловно, возрастают. И мы можем ожидать ухудшения эпидситуации после выходных дней», — сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.

Попова добавила, что в новогодние праздники специалисты Роспотребнадзора перейдут на усиленный режим работы. Лаборатории готовы к проведению всех видов исследований.

Ранее в этот день Попова предположила, что штамм «Омикрон» из-за своей высокой заразности может стать причиной перегрузки системы здравоохранения. Она отметила, что невакцинированные от коронавируса тяжелее переносят инфекцию при этом штамме.

Также во вторник премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что во время празднования Нового года система здравоохранения в РФ должна работать бесперебойно. Он указал, что каникулы — это возможность сделать прививку от коронавируса или пройти ревакцинацию.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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