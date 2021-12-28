Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к ковиду должен достичь 90%

Уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в России должен достичь 90%. Об этом 28 декабря заявил президент страны Владимир Путин на неформальном саммите Содружества Независимых Государств (СНГ) в Санкт-Петербурге.

Во время заседания глава государства обратил внимание на то, что за границей стремятся к достижению коллективного иммунитета на уровне 90%. При этом в России, как следует из доклада главы Роспотребнадзора Анны Поповой, он пока близок только к 60%.

«Коллективный иммунитет. 56%... А нужно 90%», — цитирует Путина RT.

Накануне Путин поручил правительству в 2022 году продолжить осуществлять дополнительные выплаты медикам, участвующим в борьбе с COVID-19.

Также 27 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз указал на необходимость повышения уровня коллективного иммунитета к коронавирусу среди россиян. Он выразил надежду на сознательность граждан, которые будут вакцинироваться и ревакцинироваться.

14 декабря российский лидер на совещании с членами правительства поручил в двойном размере выплатить надбавки медикам, борющимся с COVID-19, за работу в предстоящие новогодние праздники. Как указал глава государства, в настоящий момент «ситуация не такая, может быть, как в январе текущего года, но всё-таки она сложная, и люди работают в условиях больших нагрузок».

Власти России призывают граждан вакцинироваться, для того чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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