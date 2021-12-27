Путин поручил продолжить в 2022 году допвыплаты борющимся с COVID-19 медикам

Президент России Владимир Путин поручил правительству в 2022 году продолжить осуществлять дополнительные выплаты медикам, участвующим в борьбе с COVID-19. Список поручений по итогам совещания с кабмином 27 декабря приводит пресс-служба Кремля.

«Правительству РФ ... продолжить осуществление в 2022 году специальных социальных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций ... оказывающих медицинскую помощь по диагностике и лечению коронавирусной инфекции ... работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом коронавирусной инфекции ... социальным работникам стационарных учреждений социального обслуживания», — указано в документе.

19 октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 68 млрд рублей на выплаты медицинским сотрудникам, помогающим в борьбе с коронавирусом.

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