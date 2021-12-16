Просрочка платежа: когда медикам повысят зарплаты
В силу вступило постановление правительства, согласно которому внедрение новой системы оплаты труда медицинских работников в семи пилотных регионах снова перенесли — на июль-ноябрь 2022 года. Внедрение этой системы уже сдвигали, хотя медработники новых правил начисления зарплаты очень ждут. Насколько критичной является отсрочка, разбирались «Известия».
Когда медикам ждать новой системы оплаты труда
Внедрять новую систему оплаты труда, которую анонсировали весной и поручение по которой президент дал еще в 2019 году, собирались в ноябре этого года, затем перенесли на декабрь 2021-го, а теперь подписали перенос старта пилотного проекта на июль–ноябрь 2022 года.
Напомним, новую систему оплаты для медиков собираются испытать сначала в семи регионах: Республике Саха (Якутия), Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях и в Севастополе.
О необходимости ее внедрения говорится уже давно. В Межрегиональном профсоюзе работников здравоохранения «Действие» отмечают, что переход к отраслевой системе оплаты труда с едиными правилами установления окладов и остальных выплат для всей страны был в последнее десятилетие «одним из основных требований действующих в стране профильных профсоюзов», в том числе Профсоюза работников здравоохранения РФ (ФНПР).
Владимир Путин на совещании по вопросу модернизации первичного звена здравоохранения. 2 октября 2019 года
В 2019 году президент России Владимир Путин поручил правительству России в течение года проработать вопрос о сроках внедрения новой системы оплаты труда медработников, в июне этого года заявил, что такая система будет введена и в ней будут предусматриваться одинаковые для всех регионов размеры базового оклада и понятный перечень дополнительных выплат и надбавок.
Предполагалось, что, после того как эту систему испытают на семи регионах, — при ноябрьском старте эксперимент должен был закончиться в марте 2022 года — ее перенесут на все остальные субъекты РФ. В таком случае до 30 июня 2022 года должен был быть проведен анализ пилотного проекта и затем подготовлены документы о внедрении системы по всей стране. Теперь, однако, сроки значительно сдвигаются.
В Минздраве на момент публикации материала не ответили на запрос «Известий» по поводу причин переноса сроков внедрения пилотного проекта. В семи регионах, которые готовятся испытывать систему оплаты труда, либо не ответили на запросы, либо отказались представлять свою позицию по поводу переноса эксперимента. Так, в Оренбургской области заметили, что обсуждать принятые правительством решения не будут, но в целом готовы к внедрению пилотного проекта.
В Минтруде «Известиям» сообщили, что предложения по переносу начала внедрения новой системы оплаты труда высказали 20 октября депутаты комитета Госдумы по охране здоровья — до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется. Это нужно для обеспечения сопоставимости результатов пилота и его применимости в обычных условиях.
Почему сроки отодвигаются
— На съезде профсоюзов работников здравоохранения России в среду глава Минздрава Михаил Мурашко говорил и про пилотный проект, — рассказал «Известиям» председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников. — По его словам, сейчас очень проблематично провести пилотный проект в выбранных семи территориях, так как мы, по сути дела, не можем найти ни одной больницы, так или иначе не связанной с работой в условиях ковида.
Домников пояснил, что часть больниц работают в красной зоне, а в других, которые работают по своему профилю, многие доктора ушли помогать в ковидные госпитали.
— И поэтому получается, что резко снизились кадровые ресурсы, которых и без того недостаточно, — сказал он. — Когда мы всё это оценили, то поняли, что сейчас воплощать в жизнь пилотный проект в практическом смысле просто не с кем. Более того, если сейчас его осуществлять, то мы можем получить такие искажения, что как потом из них выбираться, абсолютно непонятно.
Домников подчеркнул, что профсоюз не хотел бы откладывать внедрение новой системы оплаты труда медработников, однако понимает, что потом придется дольше исправлять ошибки, которые будут получены сейчас.
— Поэтому в конечном итоге мы согласились с этой позицией. Надеемся, что через полгода будет снижение волны заболеваемости и у нас будет светлый промежуток, когда искажения будут минимальны, — сказал он. — Нам нужно будет всего три месяца, для того чтобы мы осуществили эту практическую работу.
Эксперт ОНФ, главный врач городской клинической поликлиники № 1 Новосибирска Сергей Дорофеев отмечает, что в условиях параллельных ковидных выплат чистоту эксперимента обеспечить достаточно сложно технически, поэтому в условиях большой нагрузки на систему здравоохранения это оправданная позиция, хотя в медицинском сообществе и хотели бы скорее перейти на более совершенную систему оплаты труда.
— Мы сейчас настолько загружены текущими проблемами, что некогда рассуждать, будет нам хуже или лучше, — сказал Дорофеев «Известиям». — Но оперативность реагирования властей на проблемы, которые реально мешают нам работать, в период пандемии была налицо. По крайней мере, правительство и президент понимают эту ситуацию и принимают быстрые решения, в том числе финансовые. Я думаю, мы не останемся без внимания.
Руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением, д.м.н. Гузель Улумбекова также заметила, что любая пилотная модель требует управленческих усилий и финансовых средств, но сейчас все на «войне с ковидом».
— Нет свободного времени ни у управленческих кадров в здравоохранении, ни у практикующих врачей, — сказала она «Известиям». — И второе — дополнительных серьезных ресурсов Минфин на это не выделил. Поэтому хотя бы на полгода откладывание оправдано.
В чем суть новой системы оплаты труда медиков
Директор Центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ Сергей Шишкин пояснил, что суть этой системы оплаты труда в установлении единых правил: для должностных позиций устанавливаются сравнительные коэффициенты — как должны соотноситься зарплата медсестры, участкового, врача-специалиста и т.д. Также вводится коэффициент, учитывающий региональные различия в средней заработной плате.
— То есть должностные коэффициенты будут единые для всей страны, а региональные коэффициенты — разные, но установленные на федеральном уровне, — рассказал он «Известиям». — Меняться они будут раз в пять лет. Это создаст четкую основу, это будет справедливая система. Также будет четко обозначено, как будут учитываться компенсирующие надбавки — за переработку, за повышение квалификации и т.д. Но главное, что базовый должностной оклад будет определяться по единым правилам и он позволит поднять заработную плату низкооплачиваемым категориям медицинских работников в целом ряде регионов.
Шишкин полагает, что именно в этом на самом деле состоит главное препятствие в реализации пилотного проекта — зарплату придется поднимать целому ряду низкооплачиваемых категорий медработников и врачей.
— Для этого нужен источник финансирования, нужны дополнительные деньги, без них испытывать эту систему бессмысленно, — говорит он. — В результате ее внедрение оттягивают в ожидании, что начнется экономический рост, что нефть и газ дадут дополнительные доходы бюджету и что они будут больше к середине 2022 года, чем к его началу.
С тем, что проблема именно в финансировании, согласен и сопредседатель профсоюза «Действие» Андрей Коновал.
— Ведь отложили не потому, что профсоюз высказал критику, а потому, что не желают реально начинать финансирование, — полагает он. — Правительство явно не готово к тому, чтобы изменить приоритеты бюджетной политики. У нас есть серьезные претензии к этой системе, но проект начинать всё равно нужно, потому что он и в таком виде серьезно улучшает ситуацию. Ничто не мешало бы дорабатывать систему, пока идет пилотный проект.
Он подчеркнул, что никакого особенного вызова для экономики России в случае выделения дополнительного финансирования на зарплату медработников не видит.
— Это отрасль, которая находится на передовом краю борьбы за национальную безопасность, — считает Коновал. — Экономика будет сталкиваться с непреодолимыми трудностями, если не бороться с пандемией. Она уже нанесла удар по экономике, сдерживает рост отраслей. Поэтому эти деньги на зарплаты врачам — не в расходную часть, на самом деле, а инвестиция в развитие.
Секретарь ЦК профсоюза медработников, начальник управления экономического развития и нормативного регулирования в здравоохранении Тамара Гончарова отмечает, что хотя по пилотному этапу новой системы оплаты труда расчеты уже произведены, эта цифра потребует коррекции.
— Расчет производился из расчетной базовой величины, которая была равна МРОТу 2022 года, — 13 617 рублей, — пояснила она «Известиям». — Президент буквально три недели назад дал поручение федеральным органам власти изменить величину и МРОТа, и прожиточного минимума с учетом сложившегося индекса потребительских цен, и в бюджет 2022 года заложена уже другая величина, 13 890 рублей. Только исходя из этого уже потребуется перерасчет.
В Минтруде «Известиям» подтвердили, что отдельные параметры могут быть уточнены с учетом роста зарплаты медработников бюджетной сферы по действующим системам оплаты в период с декабря 2021 по июнь 2022 года.
— При необходимости уточнения параметров будут сделаны до 30 апреля 2022 года, — сообщили в ведомстве.
Тамара Гончарова заметила, что пока нельзя говорить о том, какой объем финансовых средств потребуется на то, чтобы запустить новую систему оплаты труда по всей стране.
— Эта цифра может появиться только в декабре следующего года, когда мы подведем итоги пилотного проекта и определим модель для всей страны, — сказала Гончарова. — Но на сегодняшний день позиция профсоюзов такова, что без дополнительных денег из федерального бюджета сама реформа системы оплаты труда просто не оправданна и появится только на бумаге.
Гузель Улумбекова отмечает, что сама концепция изменения системы оплаты труда медработников правильна, но в условиях сложностей с проведением ее испытаний нужно хотя бы увеличить базовый оклад медицинским работникам в действующей системе оплаты труда.
— У системы здравоохранения три кошелька: система ОМС, средства регионального бюджета и средства федерального бюджета, — говорит она. — По системе ОМС больше уже не получишь, бюджеты регионов и без того дефицитные, поэтому остается федеральный бюджет, но деньги оттуда не добавлены, мы приняли в Госдуме бюджет, который расходы сокращает. Мне в ответ говорят: тогда нужно поднимать всем бюджетникам сразу. Но медицина — это не «все бюджетники», мы как на войне, защищаем безопасность страны.
Насколько критична отсрочка
— У нас сегодня катастрофа с кадрами в здравоохранении, — говорит Улумбекова. — Дефицит в первичном звене был и до пандемии: полуторакратный — среди врачей участковой службы, двукратный — среди фельдшеров в ФАПах. А когда случился коронавирус, еще часть людей ушла работать в красные зоны. И если раньше на одного участкового терапевта приходилось, скажем, два участка вместо одного, то теперь — по три-четыре. Оказать полноценную помощь нашим гражданам невозможно в таких условиях.
По ее словам, приведет это только к росту избыточной смертности, которая уже сейчас наблюдается по другим заболеваниям кроме коронавируса.
— Для того чтобы решить эти проблемы, я бы не дожидалась никакой программы по реформированию системы оплаты труда, а просто вывела бы базовые оклады медицинских работников, чтобы найти дополнительные кадры, — говорит она.
Сергей Шишкин отмечает, что затягивание внедрения новой отраслевой системы оплаты труда не приведет к разрушению системы здравоохранения — просто проблема дефицита кадров будет обостряться и далее. Особенно будет обостряться проблема перетока кадров в регионы с лучшими зарплатами. Сейчас разрыв слишком большой, а новая система как раз должна его значительно сократить, хотя и не полностью.
— Мы проводили фокус-группы в Барнауле — там в одном из районов на 7 тыс. жителей 10 терапевтов, при норме в 1,9 тыс. человек на одного терапевта, — говорит Шишкин. — Если эта система будет оттягиваться, то будет по семь-восемь терапевтов.
По итогам 2020 года, по официальным статистическим данным, говорит он, в 49 регионах количество участковых врачей, педиатров, терапевтов и врачей общей практики сократилось, а в остальных регионах увеличилось — причем в Москве увеличилось на 16%.
Андрей Коновал считает, что откладывается главная мера, которая была способна остановить развитие кадровой катастрофы.
— Надо понимать, что даже если бы с 1 декабря проект был запущен, допустим, по всей стране, то ситуация с кадрами стала бы разжиматься только года через два, — говорит он. — Откладывая внедрение снова и снова, власти откладывают и момент начала решения этой тяжелейшей проблемы, откладывают на четыре года.
По его словам, критично было даже не запускать эту систему в 2020 году — через год после поручения президента. Просто выделение дополнительных денег на решение кадровой проблемы, считает он, в рамках действующей системы может не оказать положительного действия.
— Нужно, чтобы деньгами, которые вкладывают, распоряжались разумно, — сказал он. — Можно так вложить эти деньги, что большинство медработников реального эффекта не почувствует.
Депутат Госдумы Татьяна Кусайко замечает, что в настоящее время в системе здравоохранения отсутствует единая система расчета заработной платы медицинских работников и задача планируемых изменений состоит в том, чтобы оплата труда рассчитывалась по единым для всей страны правилам. Однако «необходимы тщательные и выверенные расчеты, согласование методики, определение источников и точных объемов финансирования пилотного проекта, координация реализации проекта с уже действующими программами и проектами».
— Поэтому можно считать, что перенос сроков внедрения оправдан для качественной и эффективной реализации пилота, — говорит она. — Хотя новая система оплаты труда может стать одним из важных факторов, который привлечет людей в профессию. Ожидается, что благодаря новой системе оплаты труда доля оклада в зарплате у работников сферы здравоохранения вырастет до 64% для младшего и среднего медперсонала, а для врачей — до 57%.
Она подчеркнула, что новая система оплаты труда точно не приведет к снижению заработной платы — она может увеличиться, но не стать меньше.
В Минтруде отметили, что на время пилота предусмотрен защитный механизм: заработная плата медицинских работников не может быть ниже суммы выплат по действующей системе оплаты труда.