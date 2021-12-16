Просрочка платежа: когда медикам повысят зарплаты

В силу вступило постановление правительства, согласно которому внедрение новой системы оплаты труда медицинских работников в семи пилотных регионах снова перенесли — на июль-ноябрь 2022 года. Внедрение этой системы уже сдвигали, хотя медработники новых правил начисления зарплаты очень ждут. Насколько критичной является отсрочка , разбирались «Известия».

Когда медикам ждать новой системы оплаты труда

Внедрять новую систему оплаты труда, которую анонсировали весной и поручение по которой президент дал еще в 2019 году, собирались в ноябре этого года, затем перенесли на декабрь 2021-го, а теперь подписали перенос старта пилотного проекта на июль–ноябрь 2022 года.

Напомним, новую систему оплаты для медиков собираются испытать сначала в семи регионах: Республике Саха (Якутия), Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях и в Севастополе.

О необходимости ее внедрения говорится уже давно. В Межрегиональном профсоюзе работников здравоохранения «Действие» отмечают, что переход к отраслевой системе оплаты труда с едиными правилами установления окладов и остальных выплат для всей страны был в последнее десятилетие «одним из основных требований действующих в стране профильных профсоюзов» , в том числе Профсоюза работников здравоохранения РФ (ФНПР).

Просрочка платежа Владимир Путин на совещании по вопросу модернизации первичного звена здравоохранения. 2 октября 2019 года Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

В 2019 году президент России Владимир Путин поручил правительству России в течение года проработать вопрос о сроках внедрения новой системы оплаты труда медработников, в июне этого года заявил, что такая система будет введена и в ней будут предусматриваться одинаковые для всех регионов размеры базового оклада и понятный перечень дополнительных выплат и надбавок.

Предполагалось, что, после того как эту систему испытают на семи регионах, — при ноябрьском старте эксперимент должен был закончиться в марте 2022 года — ее перенесут на все остальные субъекты РФ. В таком случае до 30 июня 2022 года должен был быть проведен анализ пилотного проекта и затем подготовлены документы о внедрении системы по всей стране. Теперь, однако, сроки значительно сдвигаются.

В Минздраве на момент публикации материала не ответили на запрос «Известий» по поводу причин переноса сроков внедрения пилотного проекта. В семи регионах, которые готовятся испытывать систему оплаты труда, либо не ответили на запросы, либо отказались представлять свою позицию по поводу переноса эксперимента. Так, в Оренбургской области заметили, что обсуждать принятые правительством решения не будут, но в целом готовы к внедрению пилотного проекта.

В Минтруде «Известиям» сообщили, что предложения по переносу начала внедрения новой системы оплаты труда высказали 20 октября депутаты комитета Госдумы по охране здоровья — до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется. Это нужно для обеспечения сопоставимости результатов пилота и его применимости в обычных условиях.

Почему сроки отодвигаются

— На съезде профсоюзов работников здравоохранения России в среду глава Минздрава Михаил Мурашко говорил и про пилотный проект, — рассказал «Известиям» председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников. — По его словам, сейчас очень проблематично провести пилотный проект в выбранных семи территориях, так как мы, по сути дела, не можем найти ни одной больницы, так или иначе не связанной с работой в условиях ковида.

Домников пояснил, что часть больниц работают в красной зоне, а в других, которые работают по своему профилю, многие доктора ушли помогать в ковидные госпитали .

— И поэтому получается, что резко снизились кадровые ресурсы, которых и без того недостаточно, — сказал он. — Когда мы всё это оценили, то поняли, что сейчас воплощать в жизнь пилотный проект в практическом смысле просто не с кем. Более того, если сейчас его осуществлять, то мы можем получить такие искажения, что как потом из них выбираться, абсолютно непонятно.

Просрочка платежа Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Домников подчеркнул, что профсоюз не хотел бы откладывать внедрение новой системы оплаты труда медработников, однако понимает, что потом придется дольше исправлять ошибки, которые будут получены сейчас .

— Поэтому в конечном итоге мы согласились с этой позицией. Надеемся, что через полгода будет снижение волны заболеваемости и у нас будет светлый промежуток, когда искажения будут минимальны, — сказал он. — Нам нужно будет всего три месяца, для того чтобы мы осуществили эту практическую работу.

Эксперт ОНФ, главный врач городской клинической поликлиники № 1 Новосибирска Сергей Дорофеев отмечает, что в условиях параллельных ковидных выплат чистоту эксперимента обеспечить достаточно сложно технически , поэтому в условиях большой нагрузки на систему здравоохранения это оправданная позиция, хотя в медицинском сообществе и хотели бы скорее перейти на более совершенную систему оплаты труда.

— Мы сейчас настолько загружены текущими проблемами, что некогда рассуждать, будет нам хуже или лучше , — сказал Дорофеев «Известиям». — Но оперативность реагирования властей на проблемы, которые реально мешают нам работать, в период пандемии была налицо . По крайней мере, правительство и президент понимают эту ситуацию и принимают быстрые решения, в том числе финансовые. Я думаю, мы не останемся без внимания.

Руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением, д.м.н. Гузель Улумбекова также заметила, что любая пилотная модель требует управленческих усилий и финансовых средств, но сейчас все на «войне с ковидом».

— Нет свободного времени ни у управленческих кадров в здравоохранении, ни у практикующих врачей , — сказала она «Известиям». — И второе — дополнительных серьезных ресурсов Минфин на это не выделил. Поэтому хотя бы на полгода откладывание оправдано.

В чем суть новой системы оплаты труда медиков

Директор Центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ Сергей Шишкин пояснил, что суть этой системы оплаты труда в установлении единых правил: для должностных позиций устанавливаются сравнительные коэффициенты — как должны соотноситься зарплата медсестры, участкового, врача-специалиста и т.д. Также вводится коэффициент, учитывающий региональные различия в средней заработной плате.

Просрочка платежа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

— То есть должностные коэффициенты будут единые для всей страны, а региональные коэффициенты — разные, но установленные на федеральном уровне, — рассказал он «Известиям». — Меняться они будут раз в пять лет. Это создаст четкую основу, это будет справедливая система. Т акже будет четко обозначено, как будут учитываться компенсирующие надбавки — за переработку, за повышение квалификации и т.д. Но главное, что базовый должностной оклад будет определяться по единым правилам и он позволит поднять заработную плату низкооплачиваемым категориям медицинских работников в целом ряде регионов.

Шишкин полагает, что именно в этом на самом деле состоит главное препятствие в реализации пилотного проекта — зарплату придется поднимать целому ряду низкооплачиваемых категорий медработников и врачей.

— Для этого нужен источник финансирования, нужны дополнительные деньги, без них испытывать эту систему бессмысленно , — говорит он. — В результате ее внедрение оттягивают в ожидании, что начнется экономический рост , что нефть и газ дадут дополнительные доходы бюджету и что они будут больше к середине 2022 года, чем к его началу.

С тем, что проблема именно в финансировании, согласен и сопредседатель профсоюза «Действие» Андрей Коновал.

— Ведь отложили не потому, что профсоюз высказал критику, а потому, что не желают реально начинать финансирование , — полагает он. — Правительство явно не готово к тому, чтобы изменить приоритеты бюджетной политики. У нас есть серьезные претензии к этой системе, но проект начинать всё равно нужно, потому что он и в таком виде серьезно улучшает ситуацию. Ничто не мешало бы дорабатывать систему, пока идет пилотный проект .

Он подчеркнул, что никакого особенного вызова для экономики России в случае выделения дополнительного финансирования на зарплату медработников не видит.

— Это отрасль, которая находится на передовом краю борьбы за национальную безопасность, — считает Коновал. — Экономика будет сталкиваться с непреодолимыми трудностями, если не бороться с пандемией. Она уже нанесла удар по экономике, сдерживает рост отраслей. Поэтому эти деньги на зарплаты врачам — не в расходную часть, на самом деле, а инвестиция в развитие.

Секретарь ЦК профсоюза медработников, начальник управления экономического развития и нормативного регулирования в здравоохранении Тамара Гончарова отмечает, что хотя по пилотному этапу новой системы оплаты труда расчеты уже произведены, эта цифра потребует коррекции.

— Расчет производился из расчетной базовой величины, которая была равна МРОТу 2022 года, — 13 617 рублей, — пояснила она «Известиям». — Президент буквально три недели назад дал поручение федеральным органам власти изменить величину и МРОТа, и прожиточного минимума с учетом сложившегося индекса потребительских цен, и в бюджет 2022 года заложена уже другая величина, 13 890 рублей. Только исходя из этого уже потребуется перерасчет.

В Минтруде «Известиям» подтвердили, что отдельные параметры могут быть уточнены с учетом роста зарплаты медработников бюджетной сферы по действующим системам оплаты в период с декабря 2021 по июнь 2022 года.

— При необходимости уточнения параметров будут сделаны до 30 апреля 2022 года, — сообщили в ведомстве.

Просрочка платежа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Тамара Гончарова заметила, что пока нельзя говорить о том, какой объем финансовых средств потребуется на то, чтобы запустить новую систему оплаты труда по всей стране.

— Эта цифра может появиться только в декабре следующего года, когда мы подведем итоги пилотного проекта и определим модель для всей страны, — сказала Гончарова. — Но на сегодняшний день позиция профсоюзов такова, что без дополнительных денег из федерального бюджета сама реформа системы оплаты труда просто не оправданна и появится только на бумаге.

Гузель Улумбекова отмечает, что сама концепция изменения системы оплаты труда медработников правильна, но в условиях сложностей с проведением ее испытаний нужно хотя бы увеличить базовый оклад медицинским работникам в действующей системе оплаты труда.

— У системы здравоохранения три кошелька: система ОМС, средства регионального бюджета и средства федерального бюджета, — говорит она. — По системе ОМС больше уже не получишь, бюджеты регионов и без того дефицитные, поэтому остается федеральный бюджет, но деньги оттуда не добавлены, мы приняли в Госдуме бюджет, который расходы сокращает. Мне в ответ говорят: тогда нужно поднимать всем бюджетникам сразу. Но медицина — это не «все бюджетники», мы как на войне, защищаем безопасность страны.

Насколько критична отсрочка

— У нас сегодня катастрофа с кадрами в здравоохранении, — говорит Улумбекова. — Дефицит в первичном звене был и до пандемии: полуторакратный — среди врачей участковой службы, двукратный — среди фельдшеров в ФАПах. А когда случился коронавирус, еще часть людей ушла работать в красные зоны. И если раньше на одного участкового терапевта приходилось, скажем, два участка вместо одного, то теперь — по три-четыре. Оказать полноценную помощь нашим гражданам невозможно в таких условиях.

По ее словам, приведет это только к росту избыточной смертности, которая уже сейчас наблюдается по другим заболеваниям кроме коронавируса.

— Для того чтобы решить эти проблемы, я бы не дожидалась никакой программы по реформированию системы оплаты труда, а просто вывела бы базовые оклады медицинских работников, чтобы найти дополнительные кадры , — говорит она.

Сергей Шишкин отмечает, что затягивание внедрения новой отраслевой системы оплаты труда не приведет к разрушению системы здравоохранения — просто проблема дефицита кадров будет обостряться и далее. Особенно будет обостряться проблема перетока кадров в регионы с лучшими зарплатами. Сейчас разрыв слишком большой, а новая система как раз должна его значительно сократить, хотя и не полностью.

— Мы проводили фокус-группы в Барнауле — там в одном из районов на 7 тыс. жителей 10 терапевтов, при норме в 1,9 тыс. человек на одного терапевта , — говорит Шишкин. — Если эта система будет оттягиваться, то будет по семь-восемь терапевтов.

По итогам 2020 года, по официальным статистическим данным, говорит он, в 49 регионах количество участковых врачей, педиатров, терапевтов и врачей общей практики сократилось, а в остальных регионах увеличилось — причем в Москве увеличилось на 16%.

Просрочка платежа Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Андрей Коновал считает, что откладывается главная мера, которая была способна остановить развитие кадровой катастрофы.

— Надо понимать, что даже если бы с 1 декабря проект был запущен, допустим, по всей стране, то ситуация с кадрами стала бы разжиматься только года через два , — говорит он. — Откладывая внедрение снова и снова, власти откладывают и момент начала решения этой тяжелейшей проблемы, откладывают на четыре года.

По его словам, критично было даже не запускать эту систему в 2020 году — через год после поручения президента. Просто выделение дополнительных денег на решение кадровой проблемы, считает он, в рамках действующей системы может не оказать положительного действия.

— Нужно, чтобы деньгами, которые вкладывают, распоряжались разумно, — сказал он. — Можно так вложить эти деньги, что большинство медработников реального эффекта не почувствует.

Депутат Госдумы Татьяна Кусайко замечает, что в настоящее время в системе здравоохранения отсутствует единая система расчета заработной платы медицинских работников и задача планируемых изменений состоит в том, чтобы оплата труда рассчитывалась по единым для всей страны правилам. Однако «необходимы тщательные и выверенные расчеты, согласование методики, определение источников и точных объемов финансирования пилотного проекта, координация реализации проекта с уже действующими программами и проектами» .

— Поэтому можно считать, что перенос сроков внедрения оправдан для качественной и эффективной реализации пилота , — говорит она. — Хотя новая система оплаты труда может стать одним из важных факторов, который привлечет людей в профессию. Ожидается, что благодаря новой системе оплаты труда доля оклада в зарплате у работников сферы здравоохранения вырастет до 64% для младшего и среднего медперсонала, а для врачей — до 57%.

Она подчеркнула, что новая система оплаты труда точно не приведет к снижению заработной платы — она может увеличиться, но не стать меньше.