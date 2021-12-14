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Путин поручил удвоить спецнадбавки медикам в праздничные дни
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Путин поручил удвоить спецнадбавки медикам в праздничные дни

Путин поручил удвоить спецнадбавки медикам, борющимся с COVID-19, в праздничные дни
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Президент России Владимир Путин 14 декабря на совещании с членами правительства поручил в двойном размере выплатить надбавки медикам, борющимся с COVID-19, за работу в предстоящие новогодние праздники.

«Мы в этом году, в 2021, на праздничные новогодние дни обеспечили выплату спецнадбавок для медработников и социальных работников, которые работали, работают, продолжают работать с ковидными больными, в двойном размере. Я просил бы правительство и в 2022 году на праздничные новогодние дни сделать то же самое», — заявил Путин, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

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Российский лидер также отметил, что в настоящий момент «ситуация не такая, может быть, как в январе текущего года, но все-таки она сложная, и люди работают в условиях больших нагрузок».

В ответ Голикова заявила, что предоставление страховых и специальных социальных выплат задействованным в борьбе с коронавирусом медицинским и социальным работникам будет продлено на 2022 год.

Министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил, что возможность выплат в двойном размере есть. По его словам, на эти цели потребуется чуть больше 8 млрд рублей.

16 ноября Минздрав РФ предложил установить медицинским работникам выплату за каждого прошедшего вакцинацию от COVID-19. Совокупный размер подобной выплаты составляет 200 рублей за одного вакцинированного. Отмечалось, что данное предложение разработано в целях материального стимулирования медицинских и иных работников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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