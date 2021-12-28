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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 61%

Голикова: уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ составляет 61,1%
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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг отметки в 61,1%. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере.

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«Благодаря вакцинации на сегодняшний день в Российской Федерации уровень коллективного иммунитета составляет 61,1%. Этого недостаточно, чтобы безопасно себя чувствовать, и в этом смысле мы должны продолжить совместную работу по убеждению наших граждан в приверженности к вакцинации», — заявила Голикова

В свою очередь президент РФ Владимир Путин 28 декабря заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен достичь 90%. Также глава государства отметил высокую способность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» бороться со штаммом «Омикрон». По его словам, нейтрализующая эффективность препарата составляет порядка 90%.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь указал на необходимость повышения уровня коллективного иммунитета к коронавирусу среди россиян. Он выразил надежду на сознательность граждан, которые будут вакцинироваться и ревакцинироваться.

Как написал 27 декабря в колонке для «Известий» генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, мировое сообщество может положить конец пандемии COVID в 2022 году. Он подчеркнул необходимость того, чтобы все страны, работая сообща, к середине 2022 года достигли глобальной цели — вакцинации 70% населения мира.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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