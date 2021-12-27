Иммунолог объяснил длительное сохранение коронавируса в теле человека

Нахождение коронавируса в теле человека до 7,5 месяца — это скорее исключение, такое может происходить из-за того, что иммунная система по каким-то причинам не справляется с вирусом. Об этом в понедельник, 27 декабря, «Известиям» рассказал генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

Таким образом он прокомментировал результаты исследования ученых из национальных институтов США, опубликованные ранее журналом Nature. Согласно исследованиям, коронавирус нередко распространяется по тканям организма, а также за пределами легких. При этом некоторые пациенты, переболевшие COVID-19 в тяжелой форме, впоследствии страдают от «длительного ковида». В это время вирус продолжает влиять на дыхательную, сердечно-сосудистую и нервную системы, уточнили ученые. При этом остатки вируса находили в организме и спустя 230 дней.

«Это скорее исключение, потому что обычно иммунная система с этим справляется <...> В принципе это возможно», — выразил мнение Крючков.

По его словам, чаще всего подобное происходит на фоне хронических заболеваний, когда вирус вносит в организм дисбаланс, а внутренние системы не в состоянии «вычистить» COVID-19. Из-за этого возникает хроническое воспаление, нарастающая дезадаптация, нарастающее нарушение функций органов и тканей.

Причиной могут быть и аутоиммунная реакция организма, нарушения свертываемости крови (тромбоз), а у некоторых пациентов — аутоиммунное воспаление.

При этом, Крючков подтвердил, что коронавирус действительно распространяется за пределами легких — заболевание затрагивает и дыхательную, и сердечно-сосудистую систему, а также мозг. Правда, каким именно образом COVID-19 влияет на различные системы организма, пока сказать трудно, добавил иммунолог.

20 декабря доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анна Баранова заявила, что после перенесенного «Омикрон»-штамма коронавируса может наступить длительное метаболическое истощение, способное привести к смерти уже выздоровевшего человека. По ее словам, метаболический кризис особенно тяжело могут преодолеть пожилые люди.

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