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Иммунолог объяснил длительное сохранение коронавируса в теле человека

Иммунолог Крючков рассказал, почему коронавирус может находиться в теле человека до 7,5 месяцев
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Нахождение коронавируса в теле человека до 7,5 месяца — это скорее исключение, такое может происходить из-за того, что иммунная система по каким-то причинам не справляется с вирусом. Об этом в понедельник, 27 декабря, «Известиям» рассказал генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

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Таким образом он прокомментировал результаты исследования ученых из национальных институтов США, опубликованные ранее журналом Nature. Согласно исследованиям, коронавирус нередко распространяется по тканям организма, а также за пределами легких. При этом некоторые пациенты, переболевшие COVID-19 в тяжелой форме, впоследствии страдают от «длительного ковида». В это время вирус продолжает влиять на дыхательную, сердечно-сосудистую и нервную системы, уточнили ученые. При этом остатки вируса находили в организме и спустя 230 дней.

«Это скорее исключение, потому что обычно иммунная система с этим справляется <...> В принципе это возможно», — выразил мнение Крючков.

По его словам, чаще всего подобное происходит на фоне хронических заболеваний, когда вирус вносит в организм дисбаланс, а внутренние системы не в состоянии «вычистить» COVID-19. Из-за этого возникает хроническое воспаление, нарастающая дезадаптация, нарастающее нарушение функций органов и тканей.

Причиной могут быть и аутоиммунная реакция организма, нарушения свертываемости крови (тромбоз), а у некоторых пациентов — аутоиммунное воспаление.

При этом, Крючков подтвердил, что коронавирус действительно распространяется за пределами легких — заболевание затрагивает и дыхательную, и сердечно-сосудистую систему, а также мозг. Правда, каким именно образом COVID-19 влияет на различные системы организма, пока сказать трудно, добавил иммунолог.

20 декабря доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анна Баранова заявила, что после перенесенного «Омикрон»-штамма коронавируса может наступить длительное метаболическое истощение, способное привести к смерти уже выздоровевшего человека. По ее словам, метаболический кризис особенно тяжело могут преодолеть пожилые люди.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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