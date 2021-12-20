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Биолог рассказала о способности «Омикрона» привести к смерти

Биолог Баранова рассказала о способности «Омикрона» привести к смерти даже после выздоровления
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После перенесенного «Омикрон»-штамма коронавируса может наступить длительное метаболическое истощение, способное привести к смерти уже выздоровевшего человека. Об этом в понедельник, 20 декабря, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анна Баранова.

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«Метаболический кризис, который молодые более-менее нормально переносят, пожилым довольно тяжело преодолеть. У них будет длительное метаболическое истощение на фоне обострения всех других имеющихся заболеваний», — сказала биолог в беседе с порталом Lenta.Ru.

Ранее в этот день президент Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa), вирусолог Джорджо Палу заявил, что для блокировки «Омикрон»-штамма коронавируса количество антител должно в 10–40 раз превосходить то, которого хватает для нейтрализации первоначальной разновидности вируса, пишет Pravda.Ru.

При этом специалист добавил, что «Омикрон»-штамм может обойти как антитела, полученные после двух прививок, так и появившиеся после выздоровления. По его словам, об эффективности курса вакцинации можно говорить только после третьей дозы прививки, сообщается на сайте kp.ru.

30 ноября профессор инфекционных болезней римской больницы Джемелли Роберто Кауда назвал способы профилактики «Омикрона». По его словам, этот штамм могут сдержать самые обычные меры — нужно продолжать носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию. Также он добавил, что важно наращивать темпы вакцинации.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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