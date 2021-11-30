Итальянский инфекционист назвал способы профилактики «Омикрона»

Профессор инфекционных болезней римской больницы Джемелли Роберто Кауда во вторник, 30 ноября, рассказал «Известиям» о том, какие меры необходимо предпринять против нового штамма коронавируса «Омикрон».

Специалист подчеркнул, что на данный момент многое об этом варианте вируса неизвестно, поэтому требуется его внимательное изучение. Кауда выразил мнение, что штамм будет более заразным, чем предыдущие мутации, и окажется даже заразнее «Дельты».

«Этот вирус могут сдержать самые обычные меры. Нужно продолжать носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию. Также очень важно наращивать темпы вакцинации. В Италии вакцинировано уже более 85% взрослого населения. Это высокие цифры. Однако на мой взгляд, необходимо начать вакцинировать третьей дозой. Это вызовет сильную иммунную реакцию у населения и поможет сдержать распространение нового штамма», — рассказал профессор.

При этом Кауда призвал ограничить количество перелетов из ЮАР и стран, где новый штамм был обнаружен.

«По всей видимости, это очень заразный вирус. Высока вероятность, что он уже распространяется по Европе <...> Некоторые ученые считают, что эффективность вакцины в случае заражения «Омикроном» может в некоторой степени снизиться. Но я считаю, что всё равно она будет защищать от нового штамма, пусть и не на 100%», — заключил ученый.

Ранее во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что РФ введет двухнедельный карантин для пребывающих из стран с высоким риском заражения «Омикроном». В российских аэропортах организовано бесплатное тестирование для прибывающих из рисковых по завозу нового штамма государств.

28 ноября медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет. При этом многие пациенты поступают в больницы с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии.

27 ноября глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность в связи с распространением нового штамма коронавируса. По его словам, новый вариант вируса по степени опасности может быть сопоставим с Эболой.

О распространении нового штамма COVID-19 сообщили 24 ноября британские ученые. По данным издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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