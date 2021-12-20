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Вирусолог назвал необходимое для нейтрализации «Омикрон»-штамма число антител

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Для блокировки «Омикрон»-штамма коронавируса количество антител должно кратно превосходить то, которого хватает для нейтрализации первоначальной разновидности вируса. Об этом сообщает 20 декабря 24 Italia президент Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa), вирусолог Джорджо Палу.

«Некоторые неопубликованные исследования сообщают нам, что для остановки нового вируса требуется в 10–40 раз больше антител, чем тех, которые достаточны для нейтрализации исходного штамма», — пояснил он.

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При этом специалист добавил, что «Омикрон»-штамм может обойти как антитела, полученные после двух прививок, так и появившиеся после выздоровления.

По его словам, об эффективности курса вакцинации против коронавируса можно говорить только после третьей дозы прививки. Однако специалист отметил один нюанс.

«Мы не должны думать, что необходимость делать повторный укол является доказательством неудачи этих средств против COVID», — сказал вирусолог.

По мнению Палу, ученые пока не могут сказать однозначно, насколько болезненнее новый штамм в сравнении с «Дельтой».

«Опыт Южной Африки, который, казалось бы, указывает на это, здесь не работает. Население ЮАР моложе европейского, уровень охвата вакцинацией составляет около 25%, а в стране сейчас лето южного полушария»,— сказал специалист.

Как отмечается в издании, штамм «Омикрон» пока получил незначительное распространение в Италии — в минувшее воскресенье, 19 декабря, это подтвердил глава Минздрава страны Роберто Сперанца. А днем ранее, 18 декабря в Италии обнаружены 84 случая заражения новой разновидностью COVID, тем не менее суточный рост этого показателя составил 29 зараженных.

По данным издания, в общей сложности, прирост заражений COVID-19 в Италии за минувшую неделю почти достиг 30 тыс. случаев в сутки.

30 ноября профессор инфекционных болезней римской больницы Джемелли Роберто Кауда назвал способы профилактики «Омикрона». По его словам, этот вирус могут сдержать самые обычные меры — нужно продолжать носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию. Также он добавил, что важно наращивать темпы вакцинации. Как отметил Кауда, в Италии вакцинировано уже более 85% взрослого населения, однако, на его взгляд, необходимо начать вакцинировать третьей дозой.

При этом Кауда призвал ограничить количество перелетов из ЮАР и стран, где новый штамм был обнаружен.

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