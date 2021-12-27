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В Швейцарии выразили готовность принять саммит Россия–НАТО

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Швейцария готова предоставить свои услуги для проведения заседания Совета Россия–НАТО, если это потребуется. Об этом в понедельник, 27 декабря, заявил официальный представитель Федерального департамента по иностранным делам Швейцарии Валентин Кливаз.

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«Швейцария готова предоставить свои добрые услуги, если они полезны и требуются. Это включает также выполнение Швейцарией роли страны-хозяйки или оказание помощи в организации конференций и встреч», — сказал он «РИА Новости».

При этом Кливаз отметил, что МИД не комментирует конкретные события и запросы от сторон по причине конфиденциальности.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Россией и Североатлантическим альянсом (НАТО), которые, как ожидается, состоятся 12 января, являются очень важными.

Директор общеевропейского аналитического центра European Leadership Network, бывший постпред Великобритании при НАТО Адам Томсон в беседе с «Известиями» отметил, что Россия и Североатлантический альянс могут договориться о снижении рисков, которые связаны с соседством друг с другом, однако для этого понадобятся терпеливые переговоры.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, Запад не будет сразу отвергать все предложения России по гарантиям безопасности, а постарается продемонстрировать готовность обсуждать проблемы.

23 декабря замглавы российского МИДа Сергей Рябков рассказал о целях и задачах, которые стоят перед переговорщиками РФ на консультациях с США по гарантиям безопасности. Он заявил о необходимости положить конец продвижению НАТО на восток, а также исключить вступление Украины в альянс. По его словам, американская сторона знает о приоритетах России. В Москве подчеркивали, что ждут конкретных ответов по гарантиям безопасности, а не забалтывания по данным вопросам.

21 декабря в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщили «Известиям» о готовности стать площадкой для переговоров НАТО с Россией по гарантиям безопасности. ОБСЕ предлагает спектр формальных и неформальных механизмов и инструментов, которые можно использовать для выстраивания диалога и создания атмосферы доверия, отметили в организации.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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