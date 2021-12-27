В Кремле рассказали о предстоящих переговорах между РФ и НАТО

Предстоящие переговоры между Россией и Североатлантическим альянсом (НАТО) являются очень важными. В РФ сформируют экспертный состав делегаций на данную встречу. Об этом в понедельник, 27 декабря, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это очень важный трек переговоров. <…> Ссть смысл помимо трека двусторонних российско-американских переговоров на этот счет также задействовать и направление переговоров между Россией и НАТО. Это будут важные переговоры и весьма и весьма ответственные, детали дорабатываются по дипломатическим каналам», — заявил журналистам Песков.

По его словам, проект договора и проект соглашения сначала были переданы американской стороне, а потом в целый ряд европейских столиц.

26 декабря член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что на заседании совета Россия — НАТО, которое состоится 12 января, «Россия будет в одиночестве против 30 стран — членов альянса», которые в разной степени настроены против Москвы. По мнению политика, на позицию США, выступающих в качестве основной силы НАТО, будут пытаться повлиять их многочисленные партнеры по альянсу. Поэтому России прежде всего необходимы четкие договоренности с американской стороной.

24 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о получении Москвой предложения от Североатлантического альянса провести встречу Совета Россия — НАТО в январе 2022 года. Она подтвердила готовность Кремля к прямому диалогу с НАТО по российскому проекту договоренностей о гарантиях безопасности.

В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ рассчитывает в январе получить от США конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности. При этом он подчеркнул, что США и европейские страны проводят недвусмысленные маневры и учения в непосредственной близости границ РФ, а это не может не вызывать озабоченности российской стороны.

23 декабря президент России Владимир Путин отметил, что Москва оперативно и конструктивно ответила на предложения Вашингтона и направила свои предложения по гарантиям безопасности. Президент добавил, что американские партнеры заявляют о готовности к дискуссии и к переговорам по вопросам безопасности в начале года в Женеве.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.