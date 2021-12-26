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Пушков оценил шансы на успех предстоящего совета Россия–НАТО

Сенатор Пушков оценил шансы на успех предстоящего совета Россия — НАТО
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Член Совета Федерации Алексей Пушков 26 декабря прокомментировал сообщение о возможном проведении заседания Совета Россия–НАТО 12 января.

Договорчики в строю: ждать ли диалога РФ и НАТО по гарантиям безопасности
И почему Москва готова обсуждать выдвинутые соглашения

Он отметил, что в совете «Россия будет в одиночестве против 30 стран — членов альянса», которые в разной степени настроены против Москвы. По мнению политика, на позицию США, выступающих в качестве основной силы НАТО, будут пытаться повлиять их многочисленные партнеры по альянсу. Поэтому России прежде всего необходимы четкие договоренности с американской стороной.

«Так что заседание совета вряд ли приведет хоть к какому-то продвижению <...>. Сейчас там готовятся не договариваться с Россией, а дать ей коллективный отпор. Другой сценарий пока не просматривается», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Ранее в этот же день сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил РФ созвать заседание совета Россия–НАТО 12 января, когда в Брюсселе будет проходить плановая сессия военного комитета альянса на уровне начальников генштабов.

В пресс-службе альянса отметили, что НАТО «находится в контакте с Россией относительно этой встречи».

24 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о получении Москвой предложения от Североатлантического альянса провести встречу Совета Россия–НАТО в январе 2022 года. Она подтвердила готовность Кремля к прямому диалогу с НАТО по российскому проекту договоренностей о гарантиях безопасности.

В этот же день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ рассчитывает в январе получить от США конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности. При этом он подчеркнул, что США и европейские страны проводят недвусмысленные маневры и учения в непосредственной близости границ РФ, а это не может не вызывать озабоченности российской стороны.

23 декабря президент России Владимир Путин отметил, что РФ оперативно и конструктивно ответила на предложения Вашингтона и направила свои предложения по гарантиям безопасности. Президент добавил, что американские партнеры заявляют о готовности к дискуссии и к переговорам по вопросам безопасности в начале года в Женеве.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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