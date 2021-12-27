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В Госдуме оценили готовность Запада принять предложения РФ по безопасности

Депутат Новиков оценил готовность Запада принять предложения России по гарантиям безопасности
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Запад не будет сразу отвергать все предложения России по гарантиям безопасности, а постарается продемонстрировать готовность обсуждать проблемы. Такое мнение в понедельник, 27 декабря, выразил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

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«Запад не будет отвергать все предложения с порога и постарается продемонстрировать готовность конструктивно обсуждать накопившиеся проблемы. Однако, если учитывать справедливые заявления МИД РФ, я думаю, что западная сторона все-таки не будет готова принять предложения Москвы по гарантиям безопасности в полном и комплексном виде», — предположил он.

При этом депутат отметил, что сейчас «мы находимся в некоем переходном периоде», когда делать любой прогноз сложно.

Новиков указал на то, что с одной стороны, есть стратегия Запада на «удушение» России. А с другой стороны, администрация президента США Джо Байдена дает понять, что накалять ситуацию до предела нельзя, поскольку при некоторых сценариях проиграют все стороны, заключил политик.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Россией и Североатлантическим альянсом (НАТО), которые, как ожидается, состоятся 12 января, являются очень важными.

Также 27 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, что основной раунд переговоров РФ и США по гарантиям безопасности состоится сразу после новогодних каникул. При этом министр допускал, что Запад постарается заболтать Москву в вопросе гарантий.

26 декабря член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что на заседании совета РФ — НАТО «Россия будет в одиночестве против 30 стран — членов альянса», которые в разной степени настроены против Москвы. По мнению политика, на позицию США, выступающих в качестве основной силы НАТО, будут пытаться повлиять их многочисленные партнеры по альянсу. Поэтому России прежде всего необходимы четкие договоренности с американской стороной.

23 декабря замглавы российского МИДа Сергей Рябков рассказал о целях и задачах, которые стоят перед переговорщиками РФ на консультациях с США по гарантиям безопасности. Он заявил о необходимости положить конец продвижению НАТО на восток, а также исключить вступление Украины в альянс. По его словам, американская сторона знает о приоритетах России.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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