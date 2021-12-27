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Экс-постпреды при НАТО дали прогноз на предстоящие переговоры РФ и альянса

Экс-постпреды Британии и Италии при НАТО дали прогноз на предстоящие переговоры РФ и альянса
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Россия и Североатлантический альянс могут договориться о снижении рисков, которые связаны с соседством друг с другом, однако для этого понадобятся терпеливые переговоры. Такое мнение в понедельник, 27 декабря, в беседе с «Известиями» выразил директор общеевропейского аналитического центра European Leadership Network, бывший постпред Великобритании при НАТО Адам Томсон.

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«Фундаментальное различие между Россией и НАТО не может быть устранено. <…> НАТО и Россия могут договориться о снижении рисков, связанных с проживанием рядом друг с другом — например, сдержанность в развертывании войск и учениях, хорошая коммуникация, прозрачность и предсказуемость. Все это возможно, но для этого потребуется время, постоянная дипломатия и терпеливые переговоры», — отметил он.

При этом, по словам старшего советника Института международных политических исследований (Милан), экс-постпреда Италии при альянсе Стефано Стефанини, что НАТО могло бы принять из российских гарантий безопасности — это вопрос на несколько миллионов долларов.

«Безусловно, у НАТО и России есть возможности прийти к соглашению по вопросам европейской безопасности. Пока они начинают разговаривать друг с другом, а не друг через друга, компромисс возможен. Настало время для старомодной тихой дипломатии вместо дипломатии мегафона. <…> НАТО может и должно признать, что у России есть законные вопросы в области безопасности, и быть готовым обсудить, как их решить», — указал он.

Предварительные американо-российские переговоры в Женеве были бы обнадеживающим сигналом, заключил Стефанини.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Россией и Североатлантическим альянсом (НАТО), которые, как ожидается, состоятся 12 января, являются очень важными.

Также 27 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, что основной раунд переговоров РФ и США по гарантиям безопасности состоится сразу после новогодних каникул. При этом министр допускал, что Запад постарается заболтать Москву в вопросе гарантий.

26 декабря член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что на заседании совета РФ — НАТО «Россия будет в одиночестве против 30 стран — членов альянса», которые в разной степени настроены против Москвы. По мнению политика, на позицию США, выступающих в качестве основной силы НАТО, будут пытаться повлиять их многочисленные партнеры по альянсу. Поэтому России прежде всего необходимы четкие договоренности с американской стороной.

23 декабря замглавы российского МИДа Сергей Рябков рассказал о целях и задачах, которые стоят перед переговорщиками РФ на консультациях с США по гарантиям безопасности. Он заявил о необходимости положить конец продвижению НАТО на восток, а также исключить вступление Украины в альянс. По его словам, американская сторона знает о приоритетах России. В Москве подчеркивали, что ждут конкретных ответов по гарантиям безопасности, а не забалтывания по данным вопросам.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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