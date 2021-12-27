Семья из четырех человек найдена убитой в Красноярском крае

В городе Канске на востоке Красноярского края была убита семья из четырех человек, включая двоих детей. Следователи возбудили уголовное дело по факту преступления, сообщается на сайте регионального управления СК.

«На месте происшествия в квартире обнаружены тела мужчины, женщины и двух несовершеннолетних детей без признаков жизни с колото-резаными ранениями в области различных частей тела», — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии».

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они выясняют все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места событий.

Ранее, 24 декабря, в томском стрелковом клубе «Полигон» на проспекте Фрунзе, 119/5 были обнаружены тела двоих мужчин. По предварительным данным, постоянный посетитель тира сначала застрелил инструктора, а затем свел счеты с жизнью. Причина, по которой он так поступил, устанавливается. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»).