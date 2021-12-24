В томском тире обнаружили тела двух человек

В одном из тиров Томска 24 декабря найдены тела двух человек.

По данным «Известий», погибли инструктор тира и посетитель.

Уточняется, что посетитель, найденный мертвым, часто ходил в тир. 24 декабря он пришел в тир на соревнования по стрельбе. Там мужчина выстрелил в инструктора, после чего свел счеты с жизнью.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В начале августа тело 56-летнего мужчины было обнаружено в частном спортивно-стрелковом клубе, расположенном на Андроньевской площади в Москве.