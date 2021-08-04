Тело мужчины обнаружено в частном стрелковом клубе в Москве

Тело 56-летнего мужчины обнаружено в частном спортивно-стрелковом клубе, расположенном на Андроньевской площади в Москве. Об этом в среду, 4 августа, сообщила столичная прокуратура.

По предварительным данным, смертельное ранение погибший причинил себе сам.

По факту случившегося Таганская межрайонная прокуратура проводит проверку.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению организацией требований федерального законодательства, в том числе об обороте оружия, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Отмечается, что по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования при наличии соответствующих оснований.

27 июля в стрелковом клубе «Сибирь» в Ленинском районе Новосибирска покончил с собой 59-летний мужчина. Сообщалось, что он выбрал спортивно-тренировочный пистолет «Байкал-442», сначала несколько раз выстрелил в мишень, а затем совершил самоубийство прямо на глазах у инструктора. Последний не успел среагировать.

По некоторым данным, погибший житель поселка Кольцово был смертельно болен. В областном управлении СК начали проверку по факту случившегося. Также проверку начала и региональная прокуратура.