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Тело мужчины обнаружено в частном стрелковом клубе в Москве

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Тело 56-летнего мужчины обнаружено в частном спортивно-стрелковом клубе, расположенном на Андроньевской площади в Москве. Об этом в среду, 4 августа, сообщила столичная прокуратура.

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По предварительным данным, смертельное ранение погибший причинил себе сам.

По факту случившегося Таганская межрайонная прокуратура проводит проверку.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению организацией требований федерального законодательства, в том числе об обороте оружия, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Отмечается, что по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования при наличии соответствующих оснований.

27 июля в стрелковом клубе «Сибирь» в Ленинском районе Новосибирска покончил с собой 59-летний мужчина. Сообщалось, что он выбрал спортивно-тренировочный пистолет «Байкал-442», сначала несколько раз выстрелил в мишень, а затем совершил самоубийство прямо на глазах у инструктора. Последний не успел среагировать.

По некоторым данным, погибший житель поселка Кольцово был смертельно болен. В областном управлении СК начали проверку по факту случившегося. Также проверку начала и региональная прокуратура.

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