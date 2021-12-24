Инцидент с гибелью двух мужчин в томском тире попал на видео

В распоряжении «Известий» оказалось видео инцидента в тире города Томска в пятницу, 24 декабря, в результате которого погибли двое мужчин.

По предварительным данным, постоянный посетитель тира сначала застрелил инструктора, а затем свел счеты с жизнью. Причина, по которой он так поступил, устанавливается. Есть информация о том, что мужчина пришел на соревнования по стрельбе.

Известно также, что посетитель тира не был судим, в 2017 году привлекался к административной ответственности за нарушение тишины.

Ранее в пятницу в томском стрелковом клубе «Полигон» на проспекте Фрунзе, 119/5 обнаружены тела двоих мужчин. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Прокуратура начала проверку. В ходе нее будет дана оценка соблюдению администрацией организации, а также Центром лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Томской области требований действующего законодательства при обращении с огнестрельным оружием.