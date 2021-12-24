Прокуратура начала проверку после гибели двух мужчин в тире в Томске

Прокуратура начала проверку по факту гибели двух мужчин в тире «Полигон» в Томске. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщили журналистам в пресс-службе надзорного органа.

«Прокуратура организовала проведение проверки, в ходе которой будет дана оценка соблюдению администрацией организации, а также Центром лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Томской области требований действующего законодательства при обращении с огнестрельным оружием», — говорится в сообщении.

Ранее 24 декабря сообщалось, что в томском тире обнаружили тела двух человек. По данным «Известий», погибли инструктор тира и посетитель.

Уточняется, что посетитель, найденный мертвым, часто ходил в тир. 24 декабря он пришел на соревнования по стрельбе. Там мужчина выстрелил в инструктора, после чего свел счеты с жизнью.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».