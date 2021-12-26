Песков назвал ковбойским дипломатический язык оппонентов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дипломатический язык оппонентов значительно деградировал, иногда даже скатывается к хамству. Об этом представитель Кремля заявил в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» 26 декабря.

«Это не язык блестящих дипломатов, а скорее больше уже такой иногда даже скатывающийся к хамству. Такой ковбойский язык, который, конечно, нам не нравится», — сказал Песков.

Также он отметил, что президент РФ Владимир Путин в вопросах безопасности России думает не на один и не на два хода вперед, а как настоящий шахматист просчитывает все ходы.

24 декабря представитель Кремля заявил, что Россия рассчитывает в январе получить от Соединенных Штатов конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности. При этом он подчеркнул, что США и европейские страны проводят недвусмысленные маневры и учения в непосредственной близости границ РФ, а это не может не вызывать озабоченность российской стороны.

Ранее, 23 декабря, российский лидер в ходе большой пресс-конференции заявил, что дальнейшие действия Москвы будут зависеть не от хода переговоров с США, а от обеспечения безопасности Российской Федерации. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс должен дать немедленные гарантии нерасширения на восток. По словам Путина, страны Запада в 1990-х годах давали гарантии, что НАТО не будет продвигаться на восток, но «нагло обманули» РФ.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.