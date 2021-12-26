Прямой эфир
Мир
Умер экс-президент Греции Каролос Папульяс
Происшествия
В Москве произошла драка со стрельбой в кальянной
Происшествия
Новое ДТП с участием 11 автомобилей произошло в Башкирии
Общество
В Красноярске ввели режим «черного неба»
Мир
Путин назвал целью РФ достижение соглашений с Западом для безопасности граждан
Мир
Беременных и женщин с детьми поставят на воинский учет на Украине
Мир
Депутат ГД спрогнозировал возможные удары ВСУ по российским городам
Общество
Песков допустил новые волны заболеваемости COVID-19 в 2022 году
Мир
В ЕК заявили о готовности санкций против РФ в случае эскалации вокруг Украины
Мир
Песков рассказал о желании Зеленского общаться с Путиным о Донбассе

Песков назвал ковбойским дипломатический язык оппонентов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дипломатический язык оппонентов значительно деградировал, иногда даже скатывается к хамству. Об этом представитель Кремля заявил в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» 26 декабря.

Сложно осложненное: РФ оставляет возможность для диалога с НАТО
Но Москва не потерпит «имитацию отношений» без реальных действий

«Это не язык блестящих дипломатов, а скорее больше уже такой иногда даже скатывающийся к хамству. Такой ковбойский язык, который, конечно, нам не нравится», — сказал Песков.

Также он отметил, что президент РФ Владимир Путин в вопросах безопасности России думает не на один и не на два хода вперед, а как настоящий шахматист просчитывает все ходы.

24 декабря представитель Кремля заявил, что Россия рассчитывает в январе получить от Соединенных Штатов конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности. При этом он подчеркнул, что США и европейские страны проводят недвусмысленные маневры и учения в непосредственной близости границ РФ, а это не может не вызывать озабоченность российской стороны.

Ранее, 23 декабря, российский лидер в ходе большой пресс-конференции заявил, что дальнейшие действия Москвы будут зависеть не от хода переговоров с США, а от обеспечения безопасности Российской Федерации. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс должен дать немедленные гарантии нерасширения на восток. По словам Путина, страны Запада в 1990-х годах давали гарантии, что НАТО не будет продвигаться на восток, но «нагло обманули» РФ.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021