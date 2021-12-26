Песков сравнил Путина с гроссмейстером в переговорах с США

Президент РФ Владимир Путин в вопросах безопасности России думает не на один и не на два хода вперед, а как настоящий шахматист просчитывает все ходы. Об этом в воскресенье, 26 декабря, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Естественно, президент Путин просчитывает не один ход вперед, не два хода вперед, а просчитывает как настоящий шахматист, а в таких делах нужно обладать, наверное, способностями выше, чем даже гроссмейстер. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что президент Путин просчитывает все», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

24 декабря представитель Кремля заявил, что Россия рассчитывает в январе получить от Соединенных Штатов конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности. При этом он подчеркнул, что США и европейские страны проводят недвусмысленные маневры и учения в непосредственной близости границ РФ, а это не может не вызывать озабоченность российской стороны.

Ранее, 23 декабря, российский лидер в ходе большой пресс-конференции заявил, что дальнейшие действия Москвы будут зависеть не от хода переговоров с США, а от обеспечения безопасности Российской Федерации. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс должен дать немедленные гарантии нерасширения на восток. По словам Путина, страны Запада в 1990-х годах давали гарантии, что НАТО не будет продвигаться на восток, но «нагло обманули» РФ.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.