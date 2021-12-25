Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели телефонные переговоры, сообщает Telegram-канал «Пул первого».

«Президенты обсудили программу мероприятий в Санкт-Петербурге, а также актуальные темы сотрудничества Беларуси и России, в частности, в оборонной сфере», — говорится в сообщении.

Других подробностей не сообщается.

Накануне в Белоруссии анонсировали встречу Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге 28–29 декабря.

Отмечалось, что в Санкт-Петербург Лукашенко приедет 28 декабря, где примет участие в неформальной встрече глав государств — участников СНГ. На встрече будут обсуждаться общие актуальные проблемы и дальнейшие шаги по повышению эффективности сотрудничества.

23 декабря Путин в ходе пресс-конференции рассказал о прогрессе в сближении России и Белоруссии в рамках Союзного государства. По его словам, президент Белоруссии и его команда — непростые переговорщики, однако «достигли понимания того, каким темпом и какими шагами» идти к дальнейшей интеграции.

Российский лидер добавил, что уровень интеграции России и Белоруссии гораздо ниже, чем в Евросоюзе. Странам сперва надо синхронизировать законодательство в сфере экономики, отметил президент.

4 ноября состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства. Путин и Лукашенко обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества, а также подписали интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ. Этот документ, по мнению российского лидера, стал серьезным шагом вперед.

Лукашенко, в свою очередь, назвал Союзное государство приоритетом из приоритетов для Белоруссии. Он пояснил, что страны активно сотрудничают по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, а также на защиту исторических и моральных ценностей.