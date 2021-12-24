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В Белоруссии анонсировали встречу Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге

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Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко встретятся в Санкт-Петербурге 28–29 декабря. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщили в пресс-службе Лукашенко.

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В Санкт-Петербург Лукашенко приедет 28 декабря, где примет участие в неформальной встрече глав государств — участников СНГ. На встрече будут обсуждаться общие актуальные проблемы и дальнейшие шаги по повышению эффективности сотрудничества.

«Предстоящая встреча знаменательна еще и тем, что в декабре исполнилось 30 лет со дня образования СНГ», — сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

На 29 декабря запланирована встреча Путина и Лукашенко, где будут обсуждаться актуальные вопросы сотрудничества двух стран.

Как ранее в этот день сообщили в Кремле, во встрече глав государств — участников СНГ примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Днем ранее Путин в ходе пресс-конференции рассказал о прогрессе в сближении России и Белоруссии в рамках Союзного государства. По его словам, президент Белоруссии и его команда — непростые переговорщики, однако «достигли понимания того, каким темпом и какими шагами» идти к дальнейшей интеграции.

Российский лидер добавил, что уровень интеграции России и Белоруссии гораздо ниже, чем в Евросоюзе. Странам сперва надо синхронизировать законодательство в сфере экономики, отметил президент.

4 ноября состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства. Путин и Лукашенко обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества, а также подписали интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ. Этот документ, по мнению российского лидера, стал серьезным шагом вперед.

Лукашенко, в свою очередь, назвал Союзное государство приоритетом из приоритетов для Белоруссии. Он пояснил, что страны активно сотрудничают по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, а также на защиту исторических и моральных ценностей.

Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года. В декабре 2019 года, к 20-летию документа, предлагалось принять программу углубления интеграции.

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