В «Ленте» рассказали о поиске устроившего пожар в томском магазине покупателя

По предварительным данным, один из покупателей совершил поджог в гипермаркете «Лента» на улице Пушкина в Томске. Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе торговой сети в Telegram.

«Камеры видеонаблюдения зафиксировали факт поджога покупателем, сотрудники полиции ищут подозреваемого», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что прокуратура Томской области организовала проверку торговых центров Томска после двух пожаров в гипермаркетах «Лента».

«Прокуратура области с привлечением специалистов МЧС организовала проведение проверок соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе при реализации пиротехнических изделий, в иных торговых центрах региона», — сообщается на сайте надзорного органа.

О пожаре в «Ленте» на улице Пушкина сообщалось ранее в этот день. В магазине загорелась пиротехника, начали взрываться петарды и фейерверки. Позднее в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области отчитались, что возгорание ликвидировано, посетители и персонал эвакуированы, пострадавших нет.

До этого, 21 декабря, пожар произошел в другом томском гипермаркете «Лента», на улице Елизаровых. Из-за возгорания обрушилась примерно треть здания, в том числе крыша. Потребовалась эвакуация 200 человек, никто не пострадал. Пожар также привел к взрывам пиротехники.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Подозреваемого в поджоге задержали по горячим следам. По предварительным данным, мужчина был работником одной из подрядных организаций в гипермаркете, из-за конфликта с менеджерами торговой сети он облил товары легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Его арестовали на два месяца.