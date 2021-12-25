В Томске в гипермаркете «Лента» начали взрываться петарды и фейерверки

В Томске произошло возгорание в еще одном гипермаркете «Лента». Об этом в субботу, 25 декабря, сообщают местные Telegram-каналы.

Как следует из опубликованных очевидцами кадров, в магазине вновь загорелась пиротехника, начали взрываться петарды и фейерверки. Из помещения экстренно эвакуируют людей.

Инцидент произошел на улице Пушкина.

На данный момент на месте работают пожарные, медики и сотрудники полиции.

Прошлый пожар в другом гипермаркете «Лента» в Томске произошел 21 декабря. Площадь пожара составляла около 5 тыс. кв. м. Из-за возгорания обрушилась примерно треть здания, в том числе крыша. Потребовалась эвакуация 200 человек, никто не пострадал. Пожар в гипермаркете привел к взрывам пиротехники.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Подозреваемого в поджоге задержали по горячим следам. По предварительным данным, мужчина был работником одной из подрядных организаций в гипермаркете, из-за конфликта с менеджерами торговой сети он облил товары легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Его арестовали на два месяца.