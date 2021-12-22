Уголовное дело возбудили после поджога магазина в Томске

В Томске возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» после поджога гипермаркета «Лента». Об этом в среду, 22 декабря, сообщили в пресс-службе Управления МВД по Томской области.

«Следователями СО ОМВД России по Кировскому району города Томска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — говорится в опубликованном сообщении.

По предварительным данным, мужчина, который был работником одной из подрядных организаций в гипермаркете, из-за конфликта с менеджерами торговой сети облил товары легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Пожар произошел днем ранее. Площадь пожара составляла около 5 тыс. кв. м. Из-за возгорания обрушилась примерно треть здания, в том числе крыша. Потребовалась эвакуация 200 человек, никто не пострадал.

Пожар в гипермаркете «Лента» привел к взрывам пиротехники. Сообщалось, что угрозы для близлежащих домов нет.

Подозреваемого в поджоге задержали по горячим следам, он был доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. Причины своего поступка он пояснить не смог.

Известно, что подозреваемый 1988 года рождения ранее привлекался к уголовной ответственности. Также, по информации «Известий», он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.