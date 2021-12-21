Пожар в гипермаркете в Томске потушен

Пожар в гипермаркете «Лента» в Томске потушен. Об этом 21 декабря сообщили в МЧС, уточнив, что возгорание были ликвидировано в 16:41 мск.

О пожаре стало известно ранее в этот день. Площадь пожара составляла около 5 тыс. кв. м. Из-за возгорания обрушилась примерно треть здания, в том числе крыша. Потребовалась эвакуация 200 человек, никто не пострадал.

Пожар в гипермаркете «Лента» привел к взрывам пиротехники. Сообщалось, что угрозы для близлежащих домов нет.

Подозреваемого в поджоге задержали по горячим следам, он был доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. Причины своего поступка он пояснить не смог.

Известно, что подозреваемый 1988 года рождения ранее привлекался к уголовной ответственности. Также, по информации «Известий», он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.