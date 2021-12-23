Обвиняемого в поджоге «Ленты» в Томске арестовали на два месяца

Обвиняемый в поджоге гипермаркета «Лента» в Томске арестован на два месяца. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщили в региональном УМВД.

Подозреваемого в поджоге задержали по горячим следам 21 декабря, он был доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. Причины своего поступка он пояснить не смог.

По предварительным данным, мужчина был работником одной из подрядных организаций в гипермаркете, из-за конфликта с менеджерами торговой сети он облил товары легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Известно, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности. Также, по информации «Известий», он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Пожар в гипермаркете «Лента» в Томске произошел 21 декабря. Площадь пожара составляла около 5 тыс. кв. м. Из-за возгорания обрушилась примерно треть здания, в том числе крыша. Потребовалась эвакуация 200 человек, никто не пострадал. Пожар в гипермаркете привел к взрывам пиротехники. Сообщалось, что угрозы для близлежащих домов нет.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

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