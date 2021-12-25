В МЧС заявили о ликвидации возгорания в гипермаркете «Лента» в Томске

Возгорание в гипермаркете «Лента» в настоящий момент ликвидировано, посетители и персонал эвакуированы. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщили «Известиям» в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области.

«Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано в 16:26 (12:26 мск)», — говорится в сообщении.

В главке МЧС отметили, что сообщение в пожарно-спасательную службу поступило в 16:14 (12:14 мск). Возгорание произошло на площади 20 кв. м. Из гипермаркета эвакуировали около 500 посетителей и 150 работников.

Пожар произошел ранее, в субботу. В магазине загорелась пиротехника, начали взрываться петарды и фейерверки.

Пожар в другом гипермаркете «Лента» в Томске произошел 21 декабря. Из-за возгорания обрушилась примерно треть здания, в том числе крыша. Потребовалась эвакуация 200 человек, никто не пострадал. Пожар привел к взрывам пиротехники.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Подозреваемого в поджоге задержали по горячим следам. По предварительным данным, мужчина был работником одной из подрядных организаций в гипермаркете, из-за конфликта с менеджерами торговой сети он облил товары легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Его арестовали на два месяца.