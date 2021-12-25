Песков пошутил про штаммы COVID-19 в новогоднем поздравлении

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил журналистов с наступающим Новым годом шуткой про штаммы COVID-19. Поздравительную открытку 25 декабря опубликовал Telegram-канал «RT на русском».

На карточке помимо Кремля и надписи «С Новым годом» изображен греческий алфавит, на котором красным обведена буква «омикрон».

«Видите, букв осталось не так много! В 22-м точно будет лучше», — написал в поздравлении Песков, говоря о возможном появлении новых мутаций коронавируса.

Помимо прочего он пожелал журналистам здоровья и счастья в новом году.

Ранее в субботу представитель Кремля рассказал, что российский лидер Владимир Путин встретит Новый год в компании родных и близких. По словам Пескова, рождественская неделя у Путина пройдет частично в рабочем режиме. Пресс-секретарь также не исключил, что уже в середине новогодних праздников президент может провести какие-то встречи.

В этот же день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что по результатам поездки российских специалистов в ЮАР установлено, что «Омикрон» распространяется значительно быстрее, чем другие штаммы. Кроме того, он рассказал, что течение болезни после заражения «Омикроном» по симптоматике схоже с гриппом.

24 декабря Путин заявил, что эпидемия COVID-19 не отступила, число ежедневных новых случаев заболевания и потерь еще велико. Он призвал контролировать вопросы здравоохранения и комплекс мер против коронавируса, в том числе в период новогодних праздников.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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