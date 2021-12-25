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В России зафиксированы «незавозные» случаи заболевания «Омикроном»

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В России зафиксированы «незавозные» случаи заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом в субботу, 25 декабря, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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«Мы ведем мониторинг и видим, что есть возникновение завозных случаев («Омикрона»), поэтому они быстро локализуются. Но есть на территории РФ сегодня случаи заражения штаммом «Омикрон», — сказал он во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону.

Он также отметил, что по результатам поездки российских специалистов в ЮАР установлено, что «Омикрон» распространяется значительно быстрее, чем другие штаммы.

«Специалисты оценили клиническое течение, особенности клинического течения. Установлено, что этот штамм распространяется значительно быстрее. <...> Дети вовлекаются чаще в инфекционный процесс», — заявил Мурашко.

Кроме того, министр сообщил, что течение болезни после заражения «Омикроном» по симптоматике схоже с гриппом. Именно поэтому, по его словам, важна дифференциальная диагностика с использованием быстрых средств диагностики новой коронавирусной инфекции.

Также Мурашко пояснил, что эффективность российской вакцины «Спутник V» против «Омикрона» немного снизилась, но при ревакцинации формируется надежная защита.

22 декабря директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что новый штамм коронавируса «Омикрон» распространяется быстрее «Дельты» и может составить ей серьезную конкуренцию, в том числе в России.

21 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили 41 случай заболевания COVID-19 из-за штамма «Омикрон». Она уточнила, что состояние всех пациентов стабильное.

17 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова подчеркнула, что власти российских регионов должны наращивать темпы вакцинации от коронавирусной инфекции перед новогодними праздниками. Она добавила, что праздники не должны привести к новому витку заболеваемости в России.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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