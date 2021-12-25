Мурашко призвал граждан с подозрением на COVID-19 обращаться к врачам в первые дни

Граждане с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее должны обращаться за медицинской помощью в течение первых трех-четырех дней. Однако это происходит чаще на шестые-седьмые сутки. Об этом в субботу, 25 декабря, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Население и медперсонал, я обращаюсь и к тем и другим, должны помнить, что сегодня, оказывая медпомощь, обращаясь за медпомощью, нужно это делать как можно раньше. И медицинские специалисты должны быстро и своевременно реагировать на начало лечения. Фактические первые три-четыре дня являются ключевыми для <...> обеспечения положительных исходов», — сказал он журналистам во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону.

По словам министра, зачастую пациенты обращаются к врачу на шестые-седьмые сутки, когда идет фаза развития острого течения болезни и оказание медпомощи крайне затруднено.

Ранее, 24 декабря, президент России Владимир Путин указал на то, что эпидемия COVID-19 не отступила, число ежедневных новых случаев заболевания и потерь еще велико. Глава государства призвал контролировать вопросы здравоохранения и комплекс мер против коронавируса, в том числе в период новогодних праздников.

В тот же день вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в стране уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составляет 60,4%. Она также сообщила, что вакцинацию полного цикла прошли 73 млн раз.

21 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия должна быть готовой к любому сценарию развития ситуации с коронавирусом на фоне распространения штамма «Омикрон». Также он отметил, что кабмин выделит регионам около 10 млрд рублей на ремонт и замену медицинского оборудования, используемого при лечении больных с коронавирусом.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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