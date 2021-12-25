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«Газпром» не забронировал мощности газопровода «Ямал–Европа» на 25 декабря

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«Газпром» не забронировал мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу «Ямал–Европа на субботу, 25 декабря. Об этом свидетельствуют данные платформы GSA Platform.

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В некоторые дни холдинг заказывал мощности не на регулярной (заканчивается в 19:00 мск), а на дополнительной сессии (заканчивается в 4:30 мск), а также использовал краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов. Однако предложение на субботу во время дополнительной сессии осталось невостребованным.

«Газпром» продолжал снижать бронирование мощностей газопровода с конца прошлой недели. На 17 декабря компания выкупила 27 млн куб. м, на 18 декабря — 5,2 млн, на 19 декабря — 4,2 млн, а на 20 декабря — 3,8 млн из доступных 89,1.

24 декабря «Газпром» также не забронировал мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу «Ямал–Европа». Холдинг также не забронировал мощности газопровода 23 декабря. При этом 22 и 21 декабря «Газпром» тоже отказался от бронирования, после чего транзит газа в Германию по газопроводу был приостановлен. Затем начался обратный реверс.

23 декабря президент России Владимир Путин подчеркнул, что «Газпром» не забронировал этот трафик, потому что его контрагенты и компании, которые покупают газ по данному маршруту, не выставили заявок на покупку. При этом российский лидер указал на основания предполагать, что возвращаемый реверсом из ФРГ в Польшу газ позже идет на Украину.

В тот же день стоимость газовых фьючерсов в Европе понизилась до $1732 за 1 тыс. куб. м. В то же время 20 декабря стоимость газовых фьючерсов побила исторический рекорд, поднявшись выше $2 тыс., но затем начала снижение.

Ранее, 17 декабря, президент Сербии Александр Вучич заявил, что энергокризис и рост цен на электроэнергию вызваны глупыми и безответственными заявлениями европейских политиков. По его словам, Сербию спасло строительство на своей территории «Балканского потока», за что страна получила скидку на газ от России.

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