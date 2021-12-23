«Газпром» вновь не забронировал мощности газопровода Ямал–Европа
«Газпром» отказался от бронирования на четверг, 23 декабря, мощностей газопровода Ямал–Европа во время дополнительной сессии аукциона. Об этом свидетельствуют данные GSA Platform.
Всего предлагались мощности в объеме 89,1 млн куб. м на точке входа в польский участок магистрали. При этом данная магистраль является для «Газпрома» одним из основных маршрутов поставок газа в Европу.
22 и 21 декабря российская компания также отказалась от этого бронирования. После этого транзит газа в Германию по газопроводу был приостановлен. Затем начался обратный реверс.
Вместе с тем стоимость газовых фьючерсов в Европе 20 декабря побила исторический рекорд, поднявшись выше $2 тыс. Впоследствии цена выросла до $2300. Однако после этого цена фьючерсов газа на бирже ICE понизилась до $1885,2 — на 10,5% ниже расчетной цены вторника — $2106,2.
Как объяснил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович, «Газпром» не стал прокачивать газ по газопроводу из-за отсутствия заявок со стороны покупателей. Покупатели без долгосрочных контактов должны приобретать газ по цене, близкой к стоимости на бирже, а последняя сейчас настолько высока, что никто не хочет приобретать по ней, указал он.
«Ямал-Европа» — газопровод проектной мощностью 32,9 млрд куб. м газа в год. Он проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. Польские потребители получают через него голубое топливо не только напрямую из РФ, но и по виртуальному реверсу из ФРГ. В том случае, если заявка на виртуальный реверс превосходит прямой физический поток, трубопровод может переходить в физически реверсивный режим.