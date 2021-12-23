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«Газпром» вновь не забронировал мощности газопровода Ямал–Европа

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«Газпром» отказался от бронирования на четверг, 23 декабря, мощностей газопровода Ямал–Европа во время дополнительной сессии аукциона. Об этом свидетельствуют данные GSA Platform.

Всего предлагались мощности в объеме 89,1 млн куб. м на точке входа в польский участок магистрали. При этом данная магистраль является для «Газпрома» одним из основных маршрутов поставок газа в Европу.

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22 и 21 декабря российская компания также отказалась от этого бронирования. После этого транзит газа в Германию по газопроводу был приостановлен. Затем начался обратный реверс.

Вместе с тем стоимость газовых фьючерсов в Европе 20 декабря побила исторический рекорд, поднявшись выше $2 тыс. Впоследствии цена выросла до $2300. Однако после этого цена фьючерсов газа на бирже ICE понизилась до $1885,2 — на 10,5% ниже расчетной цены вторника — $2106,2.

Как объяснил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович, «Газпром» не стал прокачивать газ по газопроводу из-за отсутствия заявок со стороны покупателей. Покупатели без долгосрочных контактов должны приобретать газ по цене, близкой к стоимости на бирже, а последняя сейчас настолько высока, что никто не хочет приобретать по ней, указал он.

«Ямал-Европа» — газопровод проектной мощностью 32,9 млрд куб. м газа в год. Он проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. Польские потребители получают через него голубое топливо не только напрямую из РФ, но и по виртуальному реверсу из ФРГ. В том случае, если заявка на виртуальный реверс превосходит прямой физический поток, трубопровод может переходить в физически реверсивный режим.

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