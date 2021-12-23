Путин выступил против введения в России наказания за отказ от вакцинации

Президент России Владимир Путин в четверг, 23 декабря, в ходе пресс-конференции выступил против введения наказания за отказ от вакцинации.

«Нужно ли вводить какие-то меры преследования? Я думаю, что нет. Дело совершенно не в какой-то политической воле, дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия. Как только начнешь давить, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить», — сказал российский лидер.

Он также заявил, что необходимо с уважением относиться к людям, которые решили не вакцинироваться, но при этом продолжать разъяснять им необходимость прививки.

На пресс-конференции Путин также рассказал, что в России коллективный иммунитет составляет 59,4%, однако стране нужен показатель в 80%. Он выразил надежду на то, что этот показатель будет достигнут во II квартале 2022 года.

Вместе с тем глава государства обратил внимание на то, что в некоторых странах говорят о еще большем уровне коллективного иммунитета, который должен составлять 90–95%.

Кроме того, президент подчеркнул, что плановая медицинская помощь в первый период борьбы с новой коронавирусной инфекцией пострадала, так как за короткое время надо было набрать необходимое количество врачей и перепрофилировать лечебные учреждения из-за новой инфекции.

20 декабря сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый также заявил, что в Совете Федерации не обсуждается возможность введения штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса и необходимости в применении подобных мер нет. По его словам, введение санкций за отказ от вакцинации «вряд ли реально увеличит количество людей, которые пройдут иммунизацию».

Также в ноябре Путин заявил, что решение о вакцинации от COVID-19 должно быть добровольным. Также российский лидер неоднократно подчеркивал необходимость разъяснительной работы: он призвал рассказывать россиянам о преимуществах вакцинации и тяжелых последствиях COVID-19.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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