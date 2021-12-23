Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Цены фьючерсов на газ в Европе упали ниже $1500 за 1 тыс. куб. м
Мир
США заявили о готовности к переговорам с РФ в январе 2022 года
Мир
Глава ДНР указал на возможность Украины сбрасывать химоружие с беспилотников
Мир
На Украине заявили о планах резко сократить потребление газа
Общество
Десять станций МЦД построят в 2022 году
Мир
Столтенберг опроверг обещание НАТО не расширяться на восток
Экономика
В ДФО запланировали возвести около 3 млн кв. м жилья в 2022 году
Наука
Астрономы открыли минимум 70 планет-изгоев в Млечном пути
Мир
Путин заявил об обмане со стороны НАТО в вопросе нерасширения альянса на восток
Экономика
На Украине предупредили о «вечных» санкциях против «Северного потока – 2»
Сюжет:

Путин выступил против введения в России наказания за отказ от вакцинации

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин в четверг, 23 декабря, в ходе пресс-конференции выступил против введения наказания за отказ от вакцинации.

Шаг в право: зачем вакцинацию от COVID-19 включили в календарь прививок
Связан ли приказ Минздрава с обязательной иммунизацией

«Нужно ли вводить какие-то меры преследования? Я думаю, что нет. Дело совершенно не в какой-то политической воле, дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия. Как только начнешь давить, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить», — сказал российский лидер.

Он также заявил, что необходимо с уважением относиться к людям, которые решили не вакцинироваться, но при этом продолжать разъяснять им необходимость прививки.

На пресс-конференции Путин также рассказал, что в России коллективный иммунитет составляет 59,4%, однако стране нужен показатель в 80%. Он выразил надежду на то, что этот показатель будет достигнут во II квартале 2022 года.

Вместе с тем глава государства обратил внимание на то, что в некоторых странах говорят о еще большем уровне коллективного иммунитета, который должен составлять 90–95%.

Кроме того, президент подчеркнул, что плановая медицинская помощь в первый период борьбы с новой коронавирусной инфекцией пострадала, так как за короткое время надо было набрать необходимое количество врачей и перепрофилировать лечебные учреждения из-за новой инфекции.

20 декабря сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый также заявил, что в Совете Федерации не обсуждается возможность введения штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса и необходимости в применении подобных мер нет. По его словам, введение санкций за отказ от вакцинации «вряд ли реально увеличит количество людей, которые пройдут иммунизацию».

Также в ноябре Путин заявил, что решение о вакцинации от COVID-19 должно быть добровольным. Также российский лидер неоднократно подчеркивал необходимость разъяснительной работы: он призвал рассказывать россиянам о преимуществах вакцинации и тяжелых последствиях COVID-19.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021