Путин рассказал о влиянии пандемии на плановую медпомощь

Плановая медицинская помощь в первый период борьбы с новой коронавирусной инфекцией пострадала, так как за короткое время надо было набрать необходимое количество врачей и перепрофилировать лечебные учреждения из-за новой инфекции. Об этом 23 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

По словам Путина, в начале пандемии менялась маршрутизация пациентов, некоторые больницы закрывались, некоторые приостанавливали работу для обработки после лечения больных. В первое время наблюдался дефицит масок, перчаток, костюмов, подчеркнул президент, и это накладывало проблемы на здравоохранение.

«Надеюсь, что все эти вопросы преодолены. У нас, надеюсь, уже не будет никаких дефицитов», — сказал глава государства.

К лечению пациентов подключились волонтеры, преподаватели вузов, студенты старших курсов, напомнил Путин.

«Нам удалось собрать в кулак наши силы и эффективно противостоять угрозе», — добавил Путин.

По словам президента, одним из направлений работы стало лечение после перенесенной коронавирусной инфекции. В настоящее время создана и отработана хорошая система, которая будет расширяться, добавил президент.

«Диспансеризация должна работать устойчиво, системно, вне всяких ковидных ограничений и сложностей. Постковидное восстановление, постковидная диспансеризация достаточно эффективно сказываются на здоровье людей», — продолжил Путин.

Он добавил, что медики делают все для безопасной диспансеризации россиян.

Ранее в четверг Путин заявил, что нацеливает систему здравоохранения РФ и правительство на открытость, чтобы люди поняли важность вакцинации. Кроме того, причиной новых волн коронавируса он назвал мутации инфекции и появление новых штаммов.

Владимир Путин проводит пресс-конференцию в 17-й раз. На мероприятие аккредитованы 507 журналистов, в том числе представители изданий, признанных в России СМИ-иноагентами.

Президент России проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проходило только в период, когда Путин занимал пост премьер-министра, то есть с мая 2008 по май 2012 года.