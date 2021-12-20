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В Совфеде не обсуждали введение штрафов за отказ от вакцинации

Сенатор Круглый: в Совфеде не обсуждается введение штрафов за отказ от вакцинации
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В Совете Федерации не обсуждается возможность введения штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса, необходимости в применении подобных мер нет. Об этом 20 декабря сообщил сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

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«В Совете Федерации эту тему не обсуждали», — рассказал Круглый «РИА Новости», отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Круглого, введение санкций за отказ от вакцинации «вряд ли реально увеличит количество людей, которые пройдут иммунизацию». Он указал на отсутствие необходимости принуждать граждан, так как это вызовет протестные настроения.

«Я уверен, что нужно действовать только путем убеждения», — добавил член Совфеда.

Днем ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России начали изучать опыт введения штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса.

30 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России не допускают возможность введения штрафов за отказ от вакцинации от коронавируса.

24 ноября президент России Владимир Путин заявил, что решение о вакцинации от COVID-19 должно быть добровольным. Также российский лидер неоднократно подчеркивал необходимость разъяснительной работы: он призвал рассказывать россиянам о преимуществах вакцинации и тяжелых последствиях COVID-19.

До этого, 10 ноября, директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал включить вакцину против COVID-19 в национальный календарь прививок, а саму вакцинацию сделать обязательной. По его словам, пандемия завершится при достижении уровня вакцинации в 70–75%.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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