Написавший Путину письмо мальчик прокатился на танке Т-90 в Подмосковье

Семилетний школьник из Воронежской области Егор Ф. прокатился на танке Т-90 на полигоне Алабино в Подмосковье. Ранее о своей мечте ребенок написал в письме президенту России Владимиру Путину, где указал, что считает Т-90 самым сильным танком в мире.

Егор рассказал журналистам, что решил написать письмо президенту, а не Деду Морозу, так как именно президент «самый главный». Мальчик также признался, что до сегодняшнего дня таких больших танков не видел.

«Он мечтает быть военным. Как крестный», — рассказала мама Егора журналистам.

Ребенок написал письмо Путину ранее в декабре. Позже ребенок получил ответ, в котором говорилось, что для исполнения мечты нужно «связаться с Дедом Морозом, по совместительству — заместителем командующего армией по военно-политической работе».

Как рассказала мама мальчика, когда они писали письмо Путину, то даже не надеялись на успех.

«Как-то просто он подошел ко мне и сказал: «Можно написать письмо президенту?» Мы подумали: ну напиши. Говорит: «Поправь меня, чтобы я без ошибок написал». Написал. Говорит: «Можно я нарисую рисунок еще?» — «Ну нарисуй, если тебе хочется». Нарисовали, запаковали, отправили», — рассказала мама Егора «Известиям».

В военном ателье мальчику сшили комплект обмундирования.

21 декабря сообщалось, что президент России в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту 14-летнего Марка из Подмосковья, который хотел получить на Новый год гитару.

Мальчику не только подарили музыкальный инструмент и обучающий курс по игре на нем, но и организовали для него и его мамы поездку в Академию Игоря Крутого. После экскурсии школьник принял участие в мастер-классе, который провел для него композитор, заслуженный артист России Виктор Зинчук.

14 декабря президент воплотил в жизнь мечту 13-летней школьницы Татьяны Троценко из Ставрополья, которая хотела попасть в Мариинский театр в Санкт-Петербурге на постановку балета «Лебединое озеро». На следующий день он позвонил ей и предложил в дополнение к балету посмотреть одноименный спектакль на льду.