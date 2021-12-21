Мечта семилетнего Егора — прокатиться на танке — скоро исполнится

Воронежского мальчика Егора Фоменко скоро покатают на танке Т-90. О таком новогоднем желании ребенок написал президенту России Владимиру Путину, передает телеканал «Известия».

В военном ателье мальчику сшили комплект обмундирования. Школьник увлекается военной техникой, особенно танками. Егор изучает историю нашей страны и любит рисовать.

Когда писали письмо Владимиру Путину, даже не надеялись на успех.

«Как-то просто он подошел ко мне и сказал: «Можно написать письмо президенту?» Мы подумали — ну напиши. Говорит: «Поправь меня, чтобы я без ошибок написал». Написал. Говорит: «Можно я нарисую рисунок еще?» — «Ну нарисуй, если тебе хочется». Нарисовали, запаковали, отправили», — рассказала мама Егора Елена Фоменко.

Теперь мальчик и его мама отправятся на встречу с мечтой ребенка в парк «Патриот».

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